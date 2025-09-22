Перша персональна. Не остання дуалістична

Днями в обласному Музеї мистецтв відкрилась перша персональна виставка нашої скромної, але дивовижно обдарованої художниці Наталії Корнілової. Вона обрала для неї вельми філософську назву «Dualis». Певно тому, що сповідує діалектичний підхід як до мистецтва, так і до життя загалом.

В експозиції виставки представлено понад сто авторських творів із серій «Портрети сучасників», «Війна», «Вулицями Кропивницького», «Букети від Лариси», «Червоний місяць» та «Музейний натюрморт». Вони створені у різноманітних художніх техніках, починаючи від 1990-х років і до сьогодення. Як доводить виставка, пані Наталії вдається все: і арт-квіл, і печворк, і графіка, і театральні ляльки, і книжкова графіка та дизайн. Не говорячи вже про живопис…

Її живопис (особливо пейзажі та портрети) дуже виразний, задушевний, добротворний. Навіть попри війну її погляд залишається не жорстоким і безжальним, а відкритим до краси і гармонії світу. Хоча і тема війни має своє відображення в експозиції – це роботи «І загояться рани…», «Молитва» та триптих плакатів «Останній вояж російської імперії».

Пані Наталія учасниця міських та обласних художніх виставок. Вона презентувала свої твори на Другому і Третьому Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова у 2022-му та 2024-му роках. Її твори зберігаються в обласному Музеї мистецтв, у міському художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна, в приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Як зазначила авторка: «Для мене Dualis – це спосіб відображення художніми засобами суперечливого світу, що нас оточує. (…) Фактично це – візуальний зріз моєї творчості, бо я малюю, декорую, конструюю не тому, що хочу продемонструвати себе як художника, а тому, що є велика потреба розповісти не словами, а фарбами, кольором і фактурою про те, що тривожить і заспокоює, пригнічує і збуджує, знесилює і бадьорить, спустошує і надихає, що і є життям людини».