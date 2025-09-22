«Агресора не підтримую, хотів купити рідним будинок»

П’ятнадцять років позбавлення волі – таке покарання визначила колегія Кропивницького районного суду переселенцеві зі сходу Юрію Дурасу, визнавши його винним у диверсіях. Вирок ухвалено 10 вересня.

Ось що повідомляється про Дураса на сайті «Миротворец». Народився 27 грудня 2003 року у селі Красному Красноармійського району Донецької області. 2024 року його, вже мешканця Кіровоградщини, дистанційно завербував службовець фсб Євген Кожемякін. Патрон поставив Дурасові завдання чинити диверсії, спрямовані на масові вбивства людей та руйнування об’єктів, які мають важливе народногосподарське значення. Дурас погодився. У листопаді 2024 року скоїв серію підпалів – двох трансорматорних підстанцій в місті Кропивницькому та приміському районі, вісім авто, приміщення «Укрпошти» в Кропивницькому районі.

У вироку Кропивницького районного суду є пояснення Дураса. Він визнав вину і розповів, що три роки тому перебрався в Кропивницький з матір’ю, двома братами і двома сестрами. Розповів, як через Telegram отримував замовлення палити важливі народногосподарські об’єкти та авто, які належать ЗСУ, Нацгвардії й військовослужбовцям, як виконував ці замовлення, як надсилав патронові відеозвіти про злочини, як отримував плату – грошові перекази. Дурас запевнив: «Агресора не підтримую, лише хотів заробити грошей, щоб купити рідним будинок».

Тим часом до того ж Кропивницького районного суду надійшла справа стосовно Дурасового патрона – Євгена Кожемякіна, теж обвинуваченого в диверсіях. 12 вересня нинішнього року мало відбутися підготовче засідання. Незадовго до того суд постановив: «викликати учасників судового провадження, яких повідомити про час та місце проведення судового засідання».

Здається, обвинувачений не взяв участі в тому засіданні. Бо, якщо вірити сайту «Миро­творец», він все ще проживає в росії. Також «Миротворец» повідомляє, що російський воєнний злочинець Євген Кожемякін – родом з Феодосії, нині йому – 35 років, служить у фсб, організував серію підпалів на Кіровоградщині, залучивши до цього місцевих неповнолітніх. Називати їх не маємо права, якщо кому цікаво – читайте «Миротворец».

Віктор Іваненко, «УЦ».