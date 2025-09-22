І плюванто на наші стандарто

Італійці випускають консерви, не знаючи, що недотягують до високих українських стандартів.

Читаючи повідомлення прес-служб місцевих правоохоронних органів, зневірюєшся в людях: то депутата міськради названо ватажком банди, то начальник комунгоспу попався на нарахуванні собі премій, то освітянські чиновники переплатили за електрику, то школам закупили вугілля, яке погано розпалюється. От і з м’ясними консервами, поставленими за участі Кіровоградської ОВА на самому початку великої війни жителям прифронтових територій, виявилося не все гаразд.

Невже, запитаєте ви, консерви не доїхали до місць призначення, їх дорогою з’їли знамениті українські миші? Ні, все доїхало. Чи, може, жителі прифронтових територій не знайшли в тих консервах м’яса? Ні, про якісь нарікання від людей на вміст консервів не чути. А в чому ж проблема? Виявляється, кропивницькі правоохоронці запідозрили, що консерви від всесвітньо відомого виробника не відповідають українським стандартам. Порушили карну справу, розслідували. Нещодавно у Подільському районному суді Кропивницького відбулося підготовче засідання. Обвинувачена – керівниця столичного ТОВ «Експо-Юкрейн». Даючи з цього приводу інтерв’ю «Суспільному», прокурор пообіцяв фігурантці солідний термін ув’язнення – від семи до дванадцяти років. Звісно, у разі доведення провини. Фігурантка не визнає обвинувачення. Ось що розповіла «Україні-Центр» адвокат Анна Козачина, захисник обвинуваченої:

– На початку великої війни, 20 березня 2022 року, Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 328 про безоплатне забезпечення жителів регіонів, де тривають бойові дії, продовольчими товарами тривалого зберігання. Того ж місяця ухвалено урядову постанову № 185, якою передбачено, що закупівля продовольства на такі потреби здійснюється обласними військовими адміністраціями у суб’єктів господарської відповідальності, а платником уповноважується АТ «Укрзалізниця», про що укладаються тристоронні угоди. Виконуючи урядові постанови, Кіровоградська обласна військова адміністрація, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Експо-Юкрейн» уклали 11 квітня 2022 року тристоронній договір про постачання 226 тонн м’ясних консервів, виготовлених італійською компанією INALCA S.p.A., вартість усього товару – 45,8 мільйона гривень. Іноземну продукцію вирішено придбати через те, що українські підприємства не могли забезпечити виробництво м’ясних консервів у кількості, достатній для задоволення гуманітарних потреб, це підтвердить і Кіровоградська ОВА. Завод INALCA S.p.A. – всесвітньо відомий виробник м’ясних консервів, який гарантує якість своєї продукції.

У травні 2022 року ТОВ «Експо-Юкрейн» поставило Кіровоградській ОВА продукції вартістю понад18 мільйонів гривень, що перевищує авансовий платіж більш ніж на чотири з половиною мільйона гривень. Згідно з інформацією Кіровоградської ОВА, товар передано Запорізькій ОВА та Харківській ОВА. Від людей, яким роздано консерви, немає скарг, лише подяки.

7 червня 2022 року на підставі рапорту СБУ Кіровоградська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження «за фактом того, що службові особи Кіровоградської ОВА за попередньою змовою з ТОВ “Експо-Юкрейн” уклали договір та в подальшому здійснили постачання м’ясних консервів для гуманітарних потреб за цінами, що перевищують їх реальну вартість». Припущення про завищену ціну у ході слідства не підтвердилося. Навпаки, виявилося, що ціна поставленого ТОВ «Експо-Юкрейн» товару (69 гривень за одиницю) – нижча ринкової. Так, у «Сільпо» такі консерви в той час продавалися дорожче. Тепер в обвинуваченні йдеться про невідповідність продукції, поставленої Кіровоградській ОВА, державним стандартам України.

Орган досудового слідства мав би провести перевірку діяльності усіх учасників угоди та заінтересованих осіб, зокрема й посадовців центральних органів виконавчої влади, які погоджували пропозицію ТОВ«Експо-Юкрейн» про залучення нерезидента – італійського заводу м’ясних консервів. Однак слідство весь свій потенціал використало виключно проти Кіровоградської ОВА та ТОВ «Експо-Юкрейн».

Оскільки умови тристороннього договору та його виконання покроково погоджувалися в профільному міністерстві, досудове слідство мало здійснюватися Національним антикорупційним бюро України. Натомість слідство проводило слідче управління Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області. Вважаю, причина цього – у намаганні місцевих органів досудового розслідування сфальсифікувати матеріали провадження з метою завищення статистичної оцінки результатів діяльності в сфері боротьби з корупцією правоохоронними органами регіону.

Тепер – про якість.

У ході слідства проведено експертизу, висновок такий: консерви яловичі торгової марки BILL BEEF Luncheon Beef виробника INALCA S.р.A. (Італія) не відповідають чинним в Україні нормативним документам за показниками якості, зокрема ДСТУ 4449:2005, 4450:2005 («Консерви м’ясні. Сніданки м’ясні. Консерви м’ясні. М’ясо тушковане»).

Проте у технічному паспорті поставленої Кіровоградській ОВА продукції та в договорі між ТОВ «Експо-Юкрейн» і компанією INALCA S.р.A. йдеться про «фарш яловичий». Отже, експерти мали б застосувати відповідні норми й стандарти, вимірювальні засоби.

Крім того, незрозуміло, чому консерви іноземного походження, якість яких підтверджується стандартами ЄС, перевіряли на відповідність саме ДСТУ.

У заявці Кіровоградської ОВА про постачання товару вказано код – ДК 15130000-8, яким позначаються м’ясопродукти. Коди та назви продукції, яка може бути предметом закупівлі, встановлено Єдиним закупівельним словником. Ознайомившись з ним, бачимо, що в межах коду ДК 15130000-8 значиться «Яловичий фарш», а «Консерви м’ясні. Сніданки м’ясні. Консерви м’ясні. М’ясо тушковане» не значаться. Це вказує на неспроможність експертизи, організованої досудовим слідством.

Я звернулася з адвокатським запитом щодо застосування класифікаторів і підтвердження стандартів до Технічного комітету стандартизації 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Ось що відповів Технічний комітет: «Вважаємо, що здійснення оцінки будь-якої продукції на відповідність інформації, яка наведена у маркуванні та її підтвердження, можливо тільки на підставі експертної оцінки за результатами проведення комплексу досліджень фізико-хімічних, мікробіологічних та органолептичних показників. Звертаємо увагу на те, що дотримання технічних вимог до продукції, встановлених стандартами, є добровільним. Виробник може встановлювати показники продукції в технічних умовах».

Також сторона захисту замовила незалежну експертизу – чи відповідає продукція, поставлена ТОВ «Експо-Юкрейн» Кіровоградській ОВА, ДСТУ 4606:2006 (Консерви м’ясні. Фаршеві). Дослідження не виявило невідповідностей. Клопотатиму про доручення висновку експертизи до матеріалів судової справи.

Віктор Іваненко, «УЦ».