Обласний МРТ. Поки що тестування

Мабуть, багато хто чув, що в обласній лікарні Кропивницького тепер є магнітно-резонансний томограф. Чи почав він вже працювати, як потрапити на обстеження та декілька інших питань ми поставили завідувачці відділення променевої діагностики лікарні Інессі Григорівні Пономаренко.

– Магнітно-резонансний томограф фірми Siemens було придбано для лікарні в лютому цього року. Для нього спеціально було перебудовано приміщення колишнього рентгенкабінету. На це кошти виділили з обласного бюджету – зробили реконструкцію, вентиляцію, встановили спеціальні системи охолодження й супутнє обладнання. Офіційно кабінет ще не відкрився, ми поки працюємо в тестовому режимі. Персонал повністю укомплектований, наприкінці квітня всі пройшли перший етап навчання, але буде ще один. Наразі ми поки що робимо обстеження, які стосуються кісток, хребта, черепа.

– Скільки пацієнтів ви вже прийняли?

– На сьогодні, незважаючи на тестовий режим, вже 484 людини ми обстежили, з них 33 – з конт­растом.

– Що можна обстежувати за допомогою цього томографа?

– Хребет – грижі, кили, при інсультах він більш точно показує структуру мозку, ніж КТ, черевну порожнину, є можливість дивитись молочні залози, серце. Але поки що не можу точно визначити, чи будемо чомусь віддавати перевагу в обстеженнях. Томограф безкоштовний, послуги оплачуються НСЗУ, і прийняти всіх бажаючих, можливо, буде проблематично. Ймовірно, це будуть важкі хворі, які лікуються саме в обласній лікарні, військові, хворі за направленням вузьких спеціалістів нашої поліклініки.

– Тобто просто прийти з вулиці з проханням записатись на обстеження, навіть за гроші, не можна?

– Ми поки нікого в чергу не записуємо, бо офіційно не відкриті. Але нам вже пишуть: запишіть мене. Просимо вибачення, але поки що не можемо. Відкриємось, зрозуміємо, яка кількість пацієнтів у нас буде, тоді визначимось, скільки зможемо обстежувати за направленням. Щодо оплати – поки що послугу за електронним направленням оплачує НСЗУ. Можливо, будуть і платні послуги, але поки що про це говорити зарано. Наприклад, на комп’ютерному томографі в нашій лікарні є і безкоштовні, і платні обстеження. Звісно, на безкоштовні є черга, адже можна робити просте сканування за 10-15 хвилин, а можна з контрастом – це займає більше часу. На МРТ обстеження триває довше: десь 20 хвилин – пів години. На превеликий жаль, повністю закрити всі потреби міста ми, скоріше за все, не зможемо. Тобто зараз поки що ми пристосовуємося під цей апарат, а він – під нас.

– Хто має давати направлення на МРТ?

– Останнім часом НСЗУ оплачує послугу за направленням не сімейних лікарів, а вузьких спеціалістів. Тобто за необхідністю сімейний лікар дає направлення до, наприклад, невропатолога, чи нейрохірурга, чи уролога, а вже він вирішує, чи потрібно хворому обстеження на МРТ, а потім він же дивиться плівку або диск і визначається з лікуванням. Таким чином обстеження призначаються не про всяк випадок, а тим, хто дійсно цього потребує.

– Як довго ще ви будете тестуватися?

– Залишилися деякі невеликі доробки, але ви ж розумієте, багато хто з будівельників воюють, працівників не вистачає, а роботи багато. І документи нам ще всі не дали, щоб ми могли офіційно працювати. Сподіваємося, що протягом місяця відкриємось…