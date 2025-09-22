Десант майбутнього

Численний американський десант – делегація U.S. International Development Finance Corporation (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США) – побував на Кіровоградщині, щоб оцінити можливості видобутку та переробки рідкісноземельних металів в області.

Про це повідомив у мережі Facebook міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, який відвідав родовище з американськими партнерами.

«Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі й не тільки.

Як відомо, розробкою Бирзулівського ільменітового родовища займається науково-виробнича компанія “Велта”. Ще з 2011 року тут добувають ільменітову руду, збагачують її й потім виробляють ільменітовий концентрат, з якого отримують титан. Продукцію “Велти” купують Сполучені Штати Америки й країни Європейського Союзу».

Як повідомляла «УЦ», в руді Бирзулівського родовища є поклади цінних рідкісноземельних металів. Це ніобій, гафній, скандій, цирконій та ітрій – саме вони становлять інтерес потенційних інвесторів.

Генеральний директор компанії «Велта» Андрій Бродський прокоментував нашій газеті перспективи візиту на Кіровоградщину поважної делегації:

– Кіровоградщина має всі шанси стати першим регіоном, де буде реалізовуватися проєкт у рамках співробітництва України та США за так званою мінеральною угодою. Під час візиту наша компанія мала нагоду показати діючий Бирзулівський гірничо-збагачувальний комплекс та ряд проєктів з видобутку, збагачення та виготовлення кінцевого продукту. Безумовно, будь-який новий проєкт, що буде реалізовуватися, – це робочі місця, податки, поштовх до розвитку інших бізнесів та інститутів. У якомусь сенсі це й історичний момент закладення стосунків нового рівню між країнами.