З днем народження, рідне місто!

У суботу, 20 вересня, наше рідне місто відсвяткувало свою 271-шу річницю. На жаль, через воєнний стан масові заходи, як раніше, проводити не можна, але кропивничани без свята не залишились.

У школах Кропивницького було проведено фестиваль талантів «Школа – серце громади». Біля бібліотеки ім. Маланюка розташувалась літературна локація – там можна було придбати книжки видавниц­тва «Імекс» і послухати твори місцевих авторів. Найбільша кількість учасників свята розташувалася на вул. Театральній від перехрестя з вул. Нейгауза до Ковалівського парку: «Кавовий блокпост», продаж крафтових виробів – від витворів мистецтва ручної роботи до сиру й напоїв. Своїми виробами також пригощали місцеві пекарі – хліб, булочки та пиріжки користувалися неабияким попитом. Біля локації «Файномаркету» малеча розважалася з мильними бульбашками і фотографувалася з «тваринками» у дзеркальних костюмах.

Але головне дійство свята відбувалося на вході до Ковалівського парку. Там розташували інсталяцію-карту України з цьогорічного врожаю овочів, фруктів, зернових, вирощених на теренах нашої країни. Наприклад, Херсонщину виклали з кавунів і винограда, Крим – з розкішних персиків і знаменитої червоної цибулі, а нашу область символізувало зерно, бо ми – житниця країни. Усього представлено 28 культур.

Експерти Національного реєстру рекордів України провели заміри, і його керівниця Лана Вєтрова оголосила про встановлений рекорд: довжина карти – 7,6 м, ширина – 5,1м, вага – 840 кг, площа інсталяції – понад 35 квадратних метрів.

Втім, річ не про ширину й довжину, а про велику ідею – єдності, об’єднання. Такі рекорди дуже цінуються, і такі карти вже були. Але не з такої величезної кількості овочей і фруктів. Була також зернова карта. А в такому вигляді ще не було, тому ця карта унікальна, відмітила Лана Вєтрова, вручаючи сертифікат про рекорд секретарю Кропивницької міської ради Олегу Колюці.

Біля інсталяції залюбки фотографувалися містяни.

До речі, всі овочі та фрукти будуть передані до медичних закладів, де лікуються наші захисники.

Також під час урочистостей в театрі корифеїв родинам шістьох загиблих Героїв України з Кіровоградщини, а також воїнам, волонтерам, медикам, рятувальникам і правоохоронцям вручили відзнаки міської ради «Полум’яне серце».