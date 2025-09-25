Спадщина на ТОТ: як оформити спадкові права

Якщо спадкове майно (нерухомість, земля тощо) знаходиться на тимчасово окупованій території (ТОТ), спадкоємець має право на його спадкування. Для оформлення права на спадщину можна звертатися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території.

На що треба звернути увагу — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Коли відкривається спадщина

У день смерті людини. З цього дня у спадкоємців є 6 місяців, щоб звернутися до нотаріуса – він має відкрити спадкову справу.

Якщо смерть спадкодавця зареєстрована пізніше ніж через місяць після фактичної дати смерті 6-місячний строк для прийняття спадщини рахується з дня державної реєстрації смерті спадкодавця.

Тобто, якщо людина фактично померла 1 травня 2025, але смерть зареєстровано 25 липня 2025 → строк для прийняття спадщини рахується з 25 липня 2025.

До якого нотаріуса звертатися

У період дії воєнного стану нотаріуса можна обрати незалежно від місця відкриття спадщини. Це правило діє у випадку, якщо місцем відкриття спадщини є:

тимчасово окуповані території

територія активних бойових дій

або територія, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Які документи потрібно додати до заяви

Основні документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва, рішення суду)

документи на майно (свідоцтво про право власності, витяг з Держреєстру тощо).

Повний перелік документів залежатиме від конкретної ситуації та обставин спадкової справи.

Що потрібно зробити далі

Отримати свідоцтво про право на спадщину. Воно може бути видане не раніше ніж через 6 місяців з часу відкриття спадщини.

Додаткові питання

Спадкоємці можуть стикатися з додатковими питаннями, зокрема:

встановлення факту смерті спадкодавця на ТОТ

відновлення втрачених документів

підтвердження родинних відносин

визнання права власності на майно в судовому порядку

майно зруйноване через бойові дії тощо.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як відновити втрачені документи.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/