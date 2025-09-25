Якщо страхового стажу не вистачає для призначення пенсії, пропонуємо альтернативні способи набуття страхового стажу. Наразі існують такі варіанти: добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, доплата до мінімального страхового внеску за минулий період та добровільна сплата страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування.

Якщо ви обираєте добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (станом на 01 вересня 2025 року діє 1 397 договорів, за якими сплачено 2,5 млн грн), зверніть увагу на такі важливі деталі.

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу та куди звертатись?

Право мають особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску. Рекомендуємо звернутись до територіального органу державної податкової служби для укладання відповідного договору.

За які періоди здійснюється сплата та в якому розмірі?

За попередні періоди може бути передбачена одноразова сплата особою (а також за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (з 01 січня 2025 року вартість такого одного місяця складає 3 520,00 грн). Сплачувати можна і більшу суму, але не більше максимальної величини єдиного внеску ‒ 70 400,00 грн (із розрахунку 20 розмірів мінімальної заробітної плати 8 000,00 грн та розміру єдиного внеску 22 %, помноженого на коефіцієнт 2).

Водночас, якщо особа не готова платити за попередні періоди та наразі не перебуває у трудових відносинах із роботодавцями, не належать до платників єдиного внеску, вона може укласти договір на поточний період.

На який мінімальний термін укладається договір? Термін договору ‒ не менше одного року з обовʼязковою сплатою єдиного внеску.

Доплату до мінімального страхового внеску за минулий період обрали 98 осіб, здійснили доплату 69 осіб, які сплатили 848,4 тис. грн.

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу та куди звертатись?

Обравши цей варіант, маєте особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

За які періоди здійснюється сплата та в якому розмірі?

Доплата здійснюється, починаючи з 01 січня 2004 року, та виключно за ті місяці, в яких є нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків.

Доплата розраховується з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення.

Наразі з 01 січня 2025 року її розмір становить 8 000,00 грн, мінімальний страховий внесок складає 1 760,00 грн (мінімальна заробітна плата 8 000,00 грн х 22 %).

Особа, на підставі отриманого розрахунку, самостійно визначається щодо доцільності здійснення доплати та особисто подає до органів Пенсійного фонду України відомості про суми доплати.

Якщо крім страхового стажу особа прагне одночасного збільшення заробітної плати, то варіант добровільної сплати страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування вирішує ці завдання.

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу та куди звертатись?

Мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: особи, які досягли 16-річного віку (інформація наявна в Реєстрі застрахованих осіб) та яким не призначено пенсію у солідарній системі, тобто особа може як перебувати в трудових відносинах, так і не перебувати. Договір укладається тільки з Пенсійним фондом України.

За які періоди здійснюється сплата та в якому розмірі?

Цей вид пропонує сплату тільки поточного періоду, і дає можливість як збільшення трудового стажу, так і збільшення заробітної плати.

Спосіб подання ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Періодичність і розмір сплати добровільних внесків особа визначає самостійно. Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду України виключно за той місяць, в якому здійснено сплату.

Договір може бути укладено на користь третьої особи (вимоги однакові).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області