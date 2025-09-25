№39 (1672)

Номер тижневика «УЦ» від 25 вересня 2025 року
З днем народження, рідне місто!
Ті, що помстяться за кожен обстріл
«Агресора не підтримую, хотів купити рідним будинок»
Обласний МРТ. Поки що тестування
«Люди сказали, що ти прожила свою роль»
“ВАРТО БІЛЬШЕ”: до 1,5 мільйона гривень зможуть отримати ветерани на власну...