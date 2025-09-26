Безоплатне лікування для ветеранів: усі подробиці та перелік медпослуг

РОС

Від серцево-судинних захворювань до онкології: яке високоспеціалізоване лікування можуть отримати ветерани

Для ветеранів і ветеранок, які зазнали поранень чи захворювань під час служби, українська влада розгорнула широкий спектр безоплатних високоспеціалізованих медичних послуг.

Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ветерани й ветеранки, захисники та захисниці мають бути впевнені в тому, що зможуть подбати про своє здоров’я. Діагностувати захворювання, вилікувати його, а після – відновитися. Якісно та безоплатно. І в цьому допомагає держава, яка запустила та зробила максимально доступною широкий спектр необхідних високоспеціалізованих медичних послуг, які покривають не тільки поширені захворювання, а й складні хвороби, що вимагають комплексного підходу”, – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що вже зараз команда Президента Володимира Зеленського системно продовжує вибудовувати саме таку медицину. Великий механізм, який злагоджено працює на всіх рівнях: від амбулаторії в селі до спеціалізованої лікарні в обласному центрі. І партія “Слуга Народу”, її депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі, за її словами, будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров’я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям.

У партії “Слуга Народу” назвали основні види захворювань, лікування яких для ветеранів і ветеранок держава надає безкоштовно.

Серцево-судинні захворювання. Лікування гіпертензії й інших захворювань серця та судин, кардіологічні обстеження: ЕКГ, УЗД серця, КТ і МРТ.

Неврологічні захворювання. Діагностика та лікування захворювань нервової системи, зокрема мозку, хребта, спинного мозку, периферичних нервів. Допомога при неврологічних розладах, посттравматичних синдромах, черепно-мозкових травмах. Надають, зазначають у “Слузі Народу”, і різного роду психологічну підтримку.

Захворювання опорно-рухового апарату. У цьому випадку держава безкоштовно займається лікуванням захворювань суглобів і хребта, артриту, артрозу тощо; реабілітацією після поранень, операцій та хронічних хвороб, а також надає консультації з профільними лікарями.

Окрім того, говорять у партії “Слуга Народу”, безоплатно під час лікування військові та ветерани можуть здавати лабораторні тести та діагностику, отримувати знеболювальну та інтенсивну терапію, а також харчуватися під час перебування в стаціонарі.

Окрім того, резюмують у “Слузі Народу”, ветерани та ветеранки можуть отримати безоплатне лікування й онкологічних та інфекційних захворювань, зокрема гепатитів та ВІЛ.

Як отримати ці послуги. Зверніться до свого сімейного лікаря або безпосередньо у медзаклад, який працює за Програмою медичних гарантій. Щоб знайти потрібну лікарню, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за номером 16-77 або знайти лікарню на сайті НСЗУ.