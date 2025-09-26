Бесплатное лечение для ветеранов: все подробности и перечень медуслуг

УКР

От сердечно-сосудистых заболеваний до онкологии: какое высокоспециализированное лечение могут получить ветераны

Для ветеранов и ветеранок, которые получили ранения или заболевания во время службы, украинская власть развернула широкий спектр бесплатных высокоспециализированных медицинских услуг.

Об этом напоминает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Ветераны и ветеранки, защитники и защитницы должны быть уверены в том, что смогут позаботиться о своем здоровье. Диагностировать заболевание, вылечить его, а после – восстановиться. Качественно и безвозмездно. И в этом помогает государство, которое запустило и сделало максимально доступным широкий спектр необходимых высокоспециализированных медицинских услуг, которые покрывают не только распространенные заболевания, но и сложные болезни, требующие комплексного подхода”, – отмечает Елена Шуляк.

Она добавляет, что уже сейчас команда Президента Владимира Зеленского системно продолжает выстраивать именно такую медицину. Большой механизм, который слаженно работает на всех уровнях: от амбулатории в селе до специализированной больницы в областном центре. И партия “Слуга Народа”, ее депутаты в парламенте, в местных советах и далее, по ее словам, будут поддерживать все решения, которые будут помогать защищать свое здоровье всем украинцам, а особенно нашим ветеранам и ветеранкам, защитникам и защитницам.

В партии “Слуга Народа” назвали основные виды заболеваний, лечение которых для ветеранов и ветеранок государство предоставляет бесплатно.

Сердечно-сосудистые заболевания. Лечение гипертензии и других заболеваний сердца и сосудов, кардиологические обследования: ЭКГ, УЗИ сердца, КТ и МРТ.

Неврологические заболевания. Диагностика и лечение заболеваний нервной системы, в частности мозга, позвоночника, спинного мозга, периферических нервов. Помощь при неврологических расстройствах, посттравматических синдромах, черепно-мозговых травмах. Предоставляют, отмечают в “Слуге Народа”, и разного рода психологическую поддержку.

Заболевания опорно-двигательного аппарата. В этом случае государство бесплатно занимается лечением заболеваний суставов и позвоночника, артрита, артроза и т.п.; реабилитацией после ранений, операций и хронических болезней, а также предоставляет консультации с профильными врачами.

Кроме того, говорят в партии “Слуга Народа”, бесплатно во время лечения военные и ветераны могут сдавать лабораторные тесты и диагностику, получать обезболивающую и интенсивную терапию, а также питаться во время пребывания в стационаре.

Кроме того, резюмируют в “Слуге Народа”, ветераны и ветеранки могут получить бесплатное лечение и онкологических и инфекционных заболеваний, в частности гепатитов и ВИЧ.

Как получить эти услуги. Обратитесь к своему семейному врачу или непосредственно в медучреждение, которое работает по Программе медицинских гарантий. Чтобы найти нужную больницу, можно позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16-77 или найти больницу на сайте НСЗУ.