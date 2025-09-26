“ВАРТО БІЛЬШЕ”: до 1,5 мільйона гривень зможуть отримати ветерани на власну справу

Стартує грантова програма “ВАРТО БІЛЬШЕ” від Українського

ветеранського фонду Мінветеранів. Ветерани, ветеранки, їхні дружини і

чоловіки, родини загиблих Захисників і Захисниць можуть отримати від 500

тисяч до 1,5 мільйона гривень на започаткування або масштабування свого

бізнесу. Конкурс реалізується за підтримки агровиробничої компанії KERNEL./*

Приймати заявки на програму “ВАРТО БІЛЬШЕ” Український ветеранський фонд

розпочинає вже сьогодні, 26 вересня. Подати проєкт на конкурс можна до

18:00 6 жовтня. А переможців оголосять 1 грудня після проходження ними

усіх етапів відбору: перевірки повноти поданих документів і їх

відповідності вимогам, оцінювання проєктних заявок незалежними

експертами, публічної презентації бізнес-ідей.

До участі в конкурсі запрошуємо:

* ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які

зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

* дружин та чоловіків ветеранів і ветеранок, які зареєстровані як

фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на

реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення

збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

* юридичних осіб (окрім громадських та благодійних організацій),

зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки на участь у

конкурсному відборі, серед засновників яких є ветерани, члени сімей

загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих

(померлих) Захисників і Захисниць України.

Програма відкрита для бізнесів будь-яких напрямів — обмежень за сферами

немає. Розмір грантів, який зможуть отримати переможці конкурсу, — від

500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, все залежить від кошторису проєкту.

Партнер конкурсу — компанія Kernel, яка вже понад 12 років інвестує у

громади та підтримує ветеранів, зокрема надає підтримку ветеранському

підприємництву.

/*Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського

фонду: https://veteranfund.com.ua/con tests/varto-bilshe/

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=4edf0 1f938&e=9cd21a3a00>

*/

Дізнатися детально про підготовку документів, заповнення проєктних

заявок, процедуру відбору проєктів, поставити питання працівникам фонду

заявники зможуть під час онлайн-воркшопів. /*Перший такий воркшоп

відбудеться у вівторок, 30 вересня, о 12 годині. Зареєструватися на

воркшоп можна тут: https://forms.gle/j5aBWx1 MmD1yU24A8 */(посилання на

приєднання до онлайн-конференції зареєстровані учасники отримають на

вказану електронну пошту, тому під час реєстрації вказуйте актуальні

електронні скриньки).

/Запитання та уточнення щодо поданого аплікаційного пакета можна

надсилати на пошту uvfprojects@veteranfund.mva.go v.ua

<mailto:uvfprojects@veteranfun d.mva.gov.ua>, зазначивши у темі листа

“Конкурс проєктів “ВАРТО БІЛЬШЕ” та номер заявки./

Український ветеранський фонд — бюджетна установа у сфері управління

Міністерства у справах ветеранів України. З початку своєї діяльності в

2022 році фонд реалізував уже 14 конкурсів для підтримки бізнес-проєктів

ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих, а також ініціатив для ветеранів

від громадських обʼєднань. Загалом у межах програм “Варто” підтримано

508 проєктів на суму майже 629 мільйонів гривень.

Kernel – найбільший експортер зернових з України, провідний світовий

виробник та експортер соняшникової олії. На частку компанії припадає 9%

світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до

60 країн. Крім того, компанія серед лідерів продажу бутильованої

соняшникової олії в Україні (торгові марки СТОЖАР, Щедрий Дар).