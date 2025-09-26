“ВАРТО БІЛЬШЕ”: до 1,5 мільйона гривень зможуть отримати ветерани на власну справу

Стартує грантова програма “ВАРТО БІЛЬШЕ” від Українського
ветеранського фонду Мінветеранів. Ветерани, ветеранки, їхні дружини і
чоловіки, родини загиблих Захисників і Захисниць можуть отримати від 500
тисяч до 1,5 мільйона гривень на започаткування або масштабування свого
бізнесу. Конкурс реалізується за підтримки агровиробничої компанії KERNEL./*
Приймати заявки на програму “ВАРТО БІЛЬШЕ” Український ветеранський фонд
розпочинає вже сьогодні, 26 вересня. Подати проєкт на конкурс можна до
18:00 6 жовтня. А переможців оголосять 1 грудня після проходження ними
усіх етапів відбору: перевірки повноти поданих документів і їх
відповідності вимогам, оцінювання проєктних заявок незалежними
експертами, публічної презентації бізнес-ідей.
До участі в конкурсі запрошуємо:
* ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та
членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які
зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
* дружин та чоловіків ветеранів і ветеранок, які зареєстровані як
фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на
реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення
збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;
* юридичних осіб (окрім громадських та благодійних організацій),
зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки на участь у
конкурсному відборі, серед засновників яких є ветерани, члени сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих
(померлих) Захисників і Захисниць України.
Програма відкрита для бізнесів будь-яких напрямів — обмежень за сферами
немає. Розмір грантів, який зможуть отримати переможці конкурсу, — від
500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, все залежить від кошторису проєкту.
Партнер конкурсу — компанія Kernel, яка вже понад 12 років інвестує у
громади та підтримує ветеранів, зокрема надає підтримку ветеранському
підприємництву.
/*Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського
фонду: https://veteranfund.com.ua/con
<https://veteranfund.us14.list
*/
Дізнатися детально про підготовку документів, заповнення проєктних
заявок, процедуру відбору проєктів, поставити питання працівникам фонду
заявники зможуть під час онлайн-воркшопів. /*Перший такий воркшоп
відбудеться у вівторок, 30 вересня, о 12 годині. Зареєструватися на
воркшоп можна тут: https://forms.gle/j5aBWx1
приєднання до онлайн-конференції зареєстровані учасники отримають на
вказану електронну пошту, тому під час реєстрації вказуйте актуальні
електронні скриньки).
/Запитання та уточнення щодо поданого аплікаційного пакета можна
надсилати на пошту uvfprojects@veteranfund.mva.go
<mailto:uvfprojects@veteranfun
“Конкурс проєктів “ВАРТО БІЛЬШЕ” та номер заявки./
Український ветеранський фонд — бюджетна установа у сфері управління
Міністерства у справах ветеранів України. З початку своєї діяльності в
2022 році фонд реалізував уже 14 конкурсів для підтримки бізнес-проєктів
ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих, а також ініціатив для ветеранів
від громадських обʼєднань. Загалом у межах програм “Варто” підтримано
508 проєктів на суму майже 629 мільйонів гривень.
Kernel – найбільший експортер зернових з України, провідний світовий
виробник та експортер соняшникової олії. На частку компанії припадає 9%
світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до
60 країн. Крім того, компанія серед лідерів продажу бутильованої
соняшникової олії в Україні (торгові марки СТОЖАР, Щедрий Дар).
