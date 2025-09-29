Сесія міськради вирішила…

Депутати Кропивницької міськради на 37 засіданні дев’ятої сесії, що відбулося минулого четверга, внесли необхідні зміни до бюджету громади, яким передбачили кошти на вирішення важливих питань соціально-економічного розвитку громади.

За інформацією начальниці фінансового управління Любові Бочкової, для фінансування видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади залучено міжбюджетні трансферти на загальну суму 72,9 млн грн.

Зокрема, управлінню освіти передбачили 26,4 млн грн на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти у вересні-грудні 2025 року, 34,3 млн грн – на оплату праці педагогічним працівникам на той же період, ще 1,1 млн грн – субвенція на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами для оплати праці педагогів.

Департаменту соцполітики розподілили 3 млн грн на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни. Субвенцію з обласного бюджету у сумі 4,9 млн грн розділили таким чином: 1,2 млн грн – на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян з числа ВПО і 3,7 млн – на фінансування заходів щодо соціальної підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб, зниклих безвісти.

Управлінню капітального будівництва залучили 3,2 млн грн субвенції з держбюджету на реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків для формування фондів житла тимчасового проживання ВПО.

Також депутати збільшили видатки управлінню охорони здоров’я – 14,1 мільйона гривень на забезпечення лікарськими засобами окремих категорій населення, поточні та капітальні ремонти приміщень під розміщення нового апарату МРТ та підвального приміщення під розміщення укриття у Центральній міській лікарні, придбання кардіологічного обладнання.

4,6 млн грн виділили департаменту соцполітики на надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців.

Головне управління ЖКГ додатково отримає 50 млн грн на утримання та розвиток автомобільних доріг, технічне обслуговування житлового фонду, безперебійну роботу ліфтів, будівництво об’єктів ЖКГ.

25 млн направлено управлінню капітального будівництва на завершення будівництва критично-важливих об’єктів та захисних споруд, співфінансування реконструкції існуючих будинків та гуртожитків для тимчасового проживання ВПО;

1,3 мільйона гривень фінансової підтримки направлено Світловодській і Знам’янсьій громадам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

Депутати також ознайомилися із прогнозом бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки, схваленим виконкомом КМР, та доручили врахувати основні його показники при підготовці галузевих цільових програм та бюджетних запитів. Обсяг ресурсу цього бюджету на 2026 рік прогнозується у 3,181 млрд грн, на 2027 рік – 4,113 млрд, на 2028 рік – 4,352 млрд.

Також опрацьовано і внесено зміни до низки галузевих програм соціально-економічного розвитку Кропивницького та розглянуто питання регулювання земельних відносин.

У Кропивницькій міській територіальній громаді однією з перших в Україні затверджена Програма розвитку інклюзивної освіти, також ми стали офіційним учасником експериментального проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Прийнято рішення про перейменування вул. Шатила у Кропивницькому на честь Героя України Олексія Хижняка.

Також прийнято рішення, яким змінили структуру і назву департаменту соціальної політики Кропивницької міськради.