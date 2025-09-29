Бебі, Беха та Веселка

Реабілітаційний центр Hippos, що у Лісопарковій, поповнився майбутніми улюбленцями відвідувачів. З-під Покровська сюди перевезли трьох коней, двох кіз і десяток дивовижних курей.

До керівника реабілітаційного центру Дмитра Попова зателефонувала знайома зі сходу країни і повідомила, що є тварини, які в небезпеці, що їм потрібний прихисток. Мова йшла про школу верхової їзди. Коли Дмитро говорив по телефону, поруч був Роман, військовий, який повернувся з полону і саме проходив реабілітацію в «Хіппосі».

– Поїдеш зі мною? – запитав і отримав миттєве та категоричне «так».

Хлопці поїхали на машині з причепом – спеціальним коневозом. В школі залишилося двоє коней – мама Бебі та дочка Беха. І тренер Олег. Дмитро каже, що дорога була довгою та важкою. Не дивно, бо їхали майже до лінії зіткнення.

– Поверталися двома машинами, – розповідає керівник «Хіппосу». – З нами поїхав Олег з родиною. Там залишатися неможливо – прильоти кожного дня. Ми тут знайшли родині житло, вони ще взяли з собою двох кіз і курей різних порід, дуже красивих, які вже живуть у нашому центрі.

Бебі та Беха – скакуни. Таких в нашому центрі ще не було. Дмитро обіцяє, що Олег на базі центру продовжить свою справу – навчання верховій їзді. І долучиться до іпотерапії. Тому що основна задача «Хіппоса» – реабілітація дітей та військових.

Була ще одна поїздка на покровський напрямок. Звідти привезли Веселку. Її власниця, яка живе у прифронтовій зоні, емоційно подякувала за врятування улюблениці:

Я дуже вдячна кропивницькому реабілітаційному центру «Хіппос» за те, що врятували мою маленьку дитину. Ми дуже переживали, що її здадуть на м’ясо, а хлопці врятували. Ми дуже-дуже вдячні. І знаєте, у мене було таке враження, що вже ніхто не допоможе. Але я стукала-стукала-стукала. Дорогі мої друзі, лупайте цю скалу, і до вас обов’язково прийдуть, і вас обов’язково почують.

Тобто в реабілітаційному центрі Hippos невдовзі відкриється школа верхової їзди на справжніх скакунах з титулованим тренером, на інтерв’ю з яким ми дуже розраховуємо.