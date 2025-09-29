Засудили до 15 років і відпустили

У Подільському районному суді Кропивницького минулого тижня завершили розглядати справу про вбивство місцевого таксиста, яке сталося понад вісім (!) років тому. У злочині визнали винним Дмитра Царенка. Йому призначили покарання у вигляді 15-річного ув’язнення і, згідно із «законом Савченко», звільнили з-під варти.

Про зникнення 31-річного Євгена Орлова в поліцію заявила його дружина Наталія Орлова 28 березня 2017 року. Він, таксист, виїхав на роботу і не повернувся додому. Через два дні його мертвим знайшли в багажнику власного ВАЗ-2107 на околиці Кропивницького. Затримали ймовірних злочинців – Дмитра Царенка й Віталія Пугаченка. За версією поліції, усе було так. 27-річний Царенко та 15-річний Пугаченко викликали таксі в дачний кооператив, де розташований належний Царенку будиночок. Коли прибув таксист, зажадали грошей. Почувши відмову, били руками й ногами. Нарешті Царенко пустив у хід ножа, завдавши жертві 15 ударів у шию, грудну клітку, спину та стегна, це спричинило сильну кровотечу і призвело до смерті. Тим часом Пугаченко обшукав салон авто і заволодів мобілкою таксиста. Потім із Царенком поклали вбитого у багажник. Поїхали на край міста, де залишили автомобіль з трупом.

Царенка одразу взяли під варту, до Пугаченка застосували домашній арешт. Після завершення досудового слідства справу передали в Ленінський (теперішній Подільський) районний суд Кропивницького. Мабуть, засідання відбувалися нерегулярно, бо в квітні нинішнього року з’ясувалося, що Пугаченко із серпня минулого служить у війську. Врахувавши цю обставину, суд постановив поділити справу на дві окремі – стосовно Царенка і стосовно Пугаченка. З Пугаченком розбиратимуться після завершення ним військової служби, а справу стосовно Царенка розглянули і постановили вирок.

Під час судових дебатів, які відбулися минулої п’ятниці, прокурор Олена Ремез просила призначити Царенку довічне ув’язнення. Наталія Орлова й адвокат Олександр Івашенко, який представляє Олега Орлова, батька загиблого, підтримали прохання обвинувача. Дмитро Царенко наполягав, що не має до вбивства таксиста жодного стосунку. Адвокати Галина Созінова й Оксана Комякова, які захищають Царенка, доводили, що доказів, які підтверджували б його винуватість, у ході слідства не здобуто, просили виправдати клієнта. (Про аргументи сторін – в одному з наступних номерів «УЦ».)

Визнавши Царенка винним у вбивстві, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Застосувавши «закон Савченко» (згідно з яким день у слідчому ізоляторі прирівнюється до двох у виправній колонії), суд звільнив його. Адже Царенко пробув в ізоляторі вісім років. Вирок ще не набрав законної сили. Імовірно, його оскаржать усі учасники процесу.

Віктор Іваненко, «УЦ».