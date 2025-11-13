Азов вакансії: як обрати службу та подати анкету

Де шукати «Азов вакансії», чим відрізняються бойові, медичні й тилові напрямки та що дає контракт 18–24.

Вакансії в «Азові»: як знайти свій напрям у бригаді

Бригада «Азов» відкриває нову хвилю набору. У фокусі — бойові спеціальності, тактична медицина, зв’язок, логістика й ІТ. Усе, що підсилює малу групу на фронті.

Це оновлена структура — і чіткий маршрут для кандидата: від анкети до спеціалізації.

Нижче — коротка навігація які має Азов вакансії: кого шукають, як подати заявку, що далі.

Куди саме потрібні люди?

«Азов» масштабується та шукає вмотивованих добровольців і фахівців із цивільним досвідом. Підрозділ воює на найгарячіших ділянках фронту, змінює хід подій і робить це з мінімальними втратами завдяки підготовці, дисципліні та технологіям.

Які напрямки відкриті зараз?

Бойові вакансії: піхота, оператори БПЛА, кулеметники, снайпери, РЕБ/РЕР, ППО;

піхота, оператори БПЛА, кулеметники, снайпери, РЕБ/РЕР, ППО; Медичні вакансії: бойові медики, лікарі стабпунктів і стаціонарів, середній та молодший персонал;

бойові медики, лікарі стабпунктів і стаціонарів, середній та молодший персонал; Тилові вакансії: ІТ, інженерія, аналітика, логістика, водії (C/CE/D/DE), медіа, діловодство, фінанси.

Кожен напрям має чіткі вимоги та навчальні треки. Обирайте те, де ваші здібності принесуть найбільшу користь підрозділу.

Як обрати спеціальність і підготуватися

З чого почати кандидатам?

Оцініть свої навички й мотивацію; перегляньте вимоги та обов’язки у вибраній вакансії на сайті; підготуйте пакет документів (паспорт/ID, ІПН, військовий облік, фото, дипломи); заповніть анкету на сторінці вакансій.

Після заповнення форми з вами зв’яжеться рекрутер. Рекрутингові центри працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Полтаві, Івано-Франківську та інших містах (перелік — на azov.org.ua).

Чи беруть без досвіду?

Так. Багато напрямків мають підготовку навіть для людей без знань. Важливі здоров’я, дисципліна, стресостійкість і готовність вчитись. Якщо маєте цивільний досвід (ІТ, інженерія, медицина, логістика) — це прискорить відбір і старт служби.

Контракт 18–24: що дає «річ служби»?

Контракт 18–24 — це 365 днів у професійному підрозділі з базовою підготовкою 6–8 тижнів і подальшим розподілом у підрозділ за обраним напрямом.

Контракт на дронові посади заключається на 2 роки. Це окрема категорія з поглибленим навчанням, практикою і виходом у склад екіпажу.

Серед переваг – офіційне грошове забезпечення та соцгарантії; інтенсивне навчання у досвідчених інструкторів; можливість продовжити службу чи перейти на іншу спеціальність; практичний досвід у бригаді, що стабільно демонструє результат.

Часті запитання

Чи є «Контракт 18–24» у «Азові»?

Так, доступний до підписання для повнолітніх добровольців.

Чи беруть жінок?

Так. Є бойові, медичні та тилові позиції для жінок і чоловіків.

Якщо переводжуся з іншого підрозділу?

Контракт переноситься, необхідно скласти вхідні нормативи.

Готові діяти? Перегляньте на сайті Азов вакансії та ставайте частиною підрозділу, який тримає лінію й наближає Перемогу.