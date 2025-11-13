Як нараховується страховий стаж військовослужбовцям

Військовослужбовці мають особливі гарантії при обчисленні страхового стажу та виходу на пенсію. Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Обчислення стажу на пільгових умовах

При призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям до стажу роботи на пільгових умовах зараховується:

служба в армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку

перебування в партизанських загонах і з’єднаннях.

Як обчислюють вислугу років для призначення пенсій

Крім пенсій, які призначаються з урахуванням страхового стажу.

Окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються на пільгових умовах — 1 місяць служби за 3 місяці:

участь у бойових діях у воєнний час

час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань

час виконання обов’язків у складі національного контингенту і національного персоналу відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»

участь в АТО

служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в АТО.

Детальніше в пункті 2.3 Положення, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 530 від 14 серпня 2014 року

Призначення дострокової пенсії для УБД

Право на неї мають військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, АТО та заходах із відсічі агресії рф після досягнення:

чоловіки — 55 років (за наявності 25 років страхового стажу)

жінки — 50 років (за наявності 20 років страхового стажу).

Повний перелік осіб, які мають право на дострокову пенсію визначений ст. 115 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вислуга років для призначення пенсії обчислюється за даними:

послужного списку особової справи військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

інших документів (витягів з наказів, бойових донесень, журналів бойових дій тощо).

Пункт 1-1 Постанови КМУ від 17 липня 1992 р. № 393.

Як може допомогти система надання БПД

Ветерани війни мають право на усі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді.

Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть отримати безоплатно — консультації, допомогу складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім для звернення до суду.

Допомога зі зверненням до суду військовослужбовцям, які не мають статусу ветерана війни, може бути надана за умови належності до однієї з категорій громадян, які визначені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Приклади допомоги

Олексій з 2022 року брав участь у захисті України від російської агресії. На початку 2024 року подав заяву до Пенсійного фонду для призначення йому дострокової пенсії за віком. Проте отримав відмову: недостатньо страхового стажу для отримання такого виду пенсії.

Олексій з рішенням не погодився. Адже знав, що 1 місяць безпосередньої участі в обороні України до страхового стажу зараховується як 3. Тому вважав, що стажу в нього достатньо.

По допомогу він звернувся до системи надання безоплатної правничої допомоги.

Тож юрист склав позовну заяву до суду, в якій просив визнати відмову Пенсійного Фонду протиправною та зобов’язати зарахувати період участі в обороні України до страхового стажу з застосуванням кратності з розрахунку один місяць служби за три місяці та призначити пенсію.

Суд позовні вимоги ветерана війни задовольнив повністю.