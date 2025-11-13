Держава збільшує розмір дитячих виплат у 2026 році: всі подробиці

РОС

Допомога на дітей: стало відомо, хто зможе отримати підвищені виплати

Із наступного року держава підвищує розмір низки виплат на підтримку родин із маленькими дітьми. Така допомога, як говорять у партії “Слуга Народу”, охоплює кожний етап дитинства: від народження до першого класу.

Так, встановлюється допологова допомога для незастрахованих жінок. Вона становитиме 7 тис. грн на одну дитину.

Зростає також й одноразова виплата при народженні малюка. Як говорять у політичній силі, мова йде про платіж у 50 тис. грн, який зможуть отримати ті матері, які народять після 1 січня 2026 року. Суму не розбивають на частини, а надають одним платежем. При народженні дитини, як і раніше, надаватиметься також натуральна допомога “Пакунок малюка”.

Водночас, уточнюють у “Слузі Народу”, всі інші види виплат, які передбачені, будуть гарантовані й для тих дітей, яким на початок 2026-го ще не виповнилося одного року. Насамперед ідеться про допомогу для догляду за малюком до одного року – 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10,5 тис. грн.

Окремо держава запроваджує програму підтримки “єЯсла”. Вона, розповідають у партії “Слуга Народу”, передбачає виплату 8 тис. грн щомісяця, якщо матір виходить на роботу, коли дитині виповнився один рік і більше. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн.

І, звісно, українська влада продовжує на наступний рік одноразову допомогу “Пакунок школяра“. Це, нагадаємо, виплата 5 тис. грн на кожного першокласника. На цю суму, пояснюють у політичній силі, батьки майбутніх першачків можуть придбати все, що потрібно для школи: канцелярське приладдя, дитячий одяг чи взуття тощо. Так батьки зможуть підготувати дитину до школи, а першокласники отримають речі, необхідні для впевненого старту в навчанні. “Пакунок школяра” вже отримали понад 188 тис. сімей.

“Держава за ініціативи Президента України Володимира Зеленського продовжує формувати комплексну систему підтримки дитини, яка охоплюватиме кожний етап: від вагітності, народження та навіть до школи. Українська влада прагне створити таке середовище турботи, де народження та виховання дитини стає не викликом для сімейного бюджету, а справжньою радістю для родини.

Партія “Слуга Народу” підтримувала відповідний урядовий законопроєкт, який збільшив дитячі виплати, та й надалі буде підтримувати впровадження всіх подібних ініціатив і механізмів, які стосуються не тільки сталого розвитку майбутнього покоління, а й загалом спрямовані на підтримку фінансової стабільності українців, особливо протягом опалювального сезону. Власне, для цього вже другий рік поспіль запроваджується програма зимової підтримки, яка містить широкий комплекс допомог. Мова йде про виплати 1 тис. грн для всіх українців, виплати 6,5 тис. грн для малозабезпечених родин із дітьми, безкоштовні поїздки по Україні для всіх громадян від “Укрзалізниці” (загалом на 3000 км), комплексна перевірка здоров’я для людей віком 40+, а також фіксація тарифів на газ і світло“, – резюмує голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.