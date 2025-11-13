Государство увеличивает размер детских выплат в 2026 году: все подробности

УКР

Помощь на детей: стало известно, кто сможет получить повышенные выплаты

Со следующего года государство повышает размер ряда выплат на поддержку семей с маленькими детьми. Такая помощь, как говорят в партии “Слуга Народа”, охватывает каждый этап детства – от рождения до первого класса.

Так, устанавливается дородовая помощь для незастрахованных женщин. Она составит 7 тыс. грн на одного ребенка.

Также увеличивается и единоразовая выплата при рождении ребенка. Как говорят в политической силе, речь идет о платеже в 50 тыс. грн, который смогут получить те матери, которые родят после 1 января 2026 года. Сумма не делится на части, а предоставляется одним платежом. При рождении ребенка, как и раньше, будет также предоставляться натуральная помощь – “Пакет малыша”.

В то же время, уточняют в “Слуге Народа”, все другие виды выплат, которые предусмотрены, будут гарантированы и для тех детей, которым на начало 2026 года еще не исполнился один год. Прежде всего речь идет о помощи по уходу за ребенком до одного года – 7 тыс. грн в месяц, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10,5 тыс. грн.

Отдельно государство внедряет программу поддержки “еЯсли”. Она, рассказывают в партии “Слуга Народа”, предусматривает выплату 8 тыс. грн ежемесячно, если мать выходит на работу, когда ребенку исполнился один год и больше. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, такая помощь составит 12 тыс. грн.

И, конечно, украинская власть продолжает на следующий год единоразовую помощь “Пакет школьника“. Это, напомним, выплата 5 тыс. грн на каждого первоклассника. На эту сумму, поясняют в политической силе, родители будущих первоклассников смогут приобрести все необходимое для школы – канцелярские принадлежности, детскую одежду или обувь. Так родители смогут подготовить ребенка к школе, а первоклассники получат все необходимое для уверенного старта в учебе. “Пакет школьника” уже получили более 188 тыс. семей.

“Государство по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского продолжает формировать комплексную систему поддержки ребенка, которая будет охватывать каждый этап – от беременности, рождения и даже до школы. Украинская власть стремится создать такую среду заботы, где рождение и воспитание ребенка становится не вызовом для семейного бюджета, а настоящей радостью для семьи.

Партия “Слуга Народа” поддержала соответствующий правительственный законопроект, который увеличил детские выплаты, и в дальнейшем будет поддерживать внедрение всех подобных инициатив и механизмов, которые касаются не только устойчивого развития будущего поколения, но и в целом направлены на поддержку финансовой стабильности украинцев, особенно в отопительный сезон. Собственно, для этого уже второй год подряд внедряется программа зимней поддержки, которая включает широкий комплекс помощи. Речь идет о выплатах 1 тыс. грн для всех украинцев, выплатах 6,5 тыс. грн для малообеспеченных семей с детьми, бесплатных поездках по Украине для всех граждан от “Укрзализныци” (до 3000 км), комплексной проверке здоровья для людей в возрасте 40+, а также фиксации тарифов на газ и электроэнергию“, – резюмирует глава партии “Слуга Народа” Елена Шуляк.