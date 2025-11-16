Прийом дитячого алерголога

Діти рідко можуть похвалитися міцним здоров’ям, адже їхній імунітет ще не сформований і не завжди здатний протистояти різним захворюванням. На шкірі то й дело з’являються висипи невідомого походження – і в такому випадку необхідний алерголог дитячий, щоб якомога швидше виявити причини. Одна з небезпек полягає в тому, що алергії підвладні діти всіх вікових категорій, у тому числі й ті, що ще навіть не навчились говорити. Вони не можуть описати сильний свербіж або повідомити про погіршення стану.

Та сама алергія може спричинити набряк Квінке й призвести до непоправних наслідків. Саме тому варто якомога швидше показати дитину алергологу.

Яскраві симптоми

Багато хто чекає, доки все пройде само собою, але з алергією така тактика часто не спрацьовує. Симптоми можуть маскуватися під інші хвороби, тому важливо знати основні ознаки. До лікаря слід звертатися при наступних проявах:

Реакція шкіри. Сухість, лущення, постійні висипи та почервоніння, особливо в складках, на щічках і тілі. Непроходящі пелюшкові дерматити у малюків, незважаючи на ідеальну гігієну та правильне харчування.

Дихання. Тривалий нежить без ознак ГРВІ, постійна закладеність носа, напади чхання, сухий кашель, особливо вночі та вранці.

ШКТ. Часті відрижки у немовлят, кольки, здуття живота, порушення стільця (як запор, так і пронос).

Також варто звернути увагу на загальну тривожність дитини: поганий сон, примхливість, відставання в наборі ваги без видимих причин.

Діагностика у спеціаліста

Консультація алерголога – це послідовний процес, де важлива кожна деталь, розказана батьками. Зазвичай прийом можна поділити на кілька етапів:

Детальний опитування. Лікар скрупульозно з’ясує все: від перебігу вагітності та початку прикорму до того, який пральний порошок ви використовуєте і чи є вдома килими. Обов’язково розкажіть, чим нині харчується ваш малюк.

Проведення тестів. Це класичний метод, коли на шкіру передпліччя наносять краплі з потенційними алергенами (пилок рослин, шерсть, продукти харчування) і через невеликі подряпини оцінюють реакцію.

Аналіз крові. Кров беруть з вени і перевіряють її реакцію на десятки різних провокаторів.

Після цього лікар робить відповідні висновки і дає професійні рекомендації. У даному випадку може знадобитися лікування або ж зміна побутових умов (частіше прибирання, вибір інших постільних речей, використання зволожувачів повітря та обмеження контакту з пилом і пліснявою).