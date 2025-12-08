Знайомтеся – підполковник Кирило Шмельов!

Парламент підтримав запит нашого земляка, народного депутата України Олександра Дануци щодо присвоєння звання Герой України підполковнику Кирилу Шмельову, заступнику командира 11-ї окремої бригади Армійської авіації «Херсон» Сухопутних військ Збройних сил України.

Нардеп опублікував відео голосування парламентаріїв і написав про Кирила Шмельова: «Це офіцер з унікальним бойовим шляхом. Героїчні місії в Маріуполі: польоти на «Азовсталь» для евакуації поранених та доставки підкріплення. Порятунок побратимів: евакуював екіпаж підбитого вертольота під ворожим вогнем у Гостомелі в перший день вторгнення. Захист неба: на його рахунку близько сотні знищених повітряних цілей.

Кирило Шмельов не лише ас пілотажу, а й новатор, який розробляє методики знищення ворожих БПЛА. Гідний найвищої державної нагороди.

Дякую колегам за підтримку!

Слава Україні!»

Завдяки Олександру Дануці нам вдалося зв’язатися з командиром 11-ї окремої бригади Армійської авіації «Херсон». Він мав що розповісти про Кирила Шмельова:

«Моє глибоке переконання: підполковник Кирило Шмельов – справжній Герой України.

Це молода людина, яка під час великої війни проявила себе справжнім патріотом, свідомим громадянином та високовмотивованим військовослужбовцем.

Він постійно в русі, в прогресі.

Це бойовий льотчик, який під час широкомасштабної війни пройшов шлях від заступника командира ескадрильї до заступника командира військової частини.

Воював з перших днів – зустрів війну в пеклі Гостомеля, допомагав звільняти Київщину. Згодом – напружені бої на херсонському, миколаївському, запорізькому напрямках. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання щодо знищення БПЛА противника вдень та вночі.

Він – молода людина, але вже генерує знання та передає свій безцінний досвід іншим бойовим льотчикам.

Кирило бере активну участь у розробці інновацій, які дозволяють ще ефективніше знищувати ворожі цілі. У нього є власні напрацювання, які він сміливо випробовує, досліджує та застосовує на практиці.

Паралельно з виконанням бойових завдань знаходить сили та час для організації роботи з волонтерами.

Це дієва, імпульсивна, динамічна людина. Він досягає того, щоб його оточення встигало за його неймовірною енергійністю, адже ворога треба бити швидко та безжально.

А ще є одна надзвичайно важлива річ: ця людина – жива!

На жаль, часто так складається, що звання Герой України присвоюють посмертно. Вічна шана та пам’ять тим хлопцям! Але я переконаний, що Герої мають бути і є серед живих. Ось він – перед нами, до нього можна доторкнутися, з ним можна заговорити. Це надзвичайно важливо.

Кирило – приклад мужності та відданості. Людина, яка живе, б’ється, навчає, творить і невпинно рухає нас усіх вперед – до нашої спільної Перемоги».

У планах редакції – інтерв’ю з Кирилом Шмельовим.