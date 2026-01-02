Збільшення прожиткового мінімуму: що зміниться для українців у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зростає прожитковий мінімум. Він становитиме 3328 гривень для працездатних громадян та 2595 грн — для непрацездатних. Яких змін очікувати українцям — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Що зміниться

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в 2026 році зростає:

розмір аліментів

судовий збір

межа середньомісячного доходу, яка визначає право на безоплатну вторинну правничу допомогу тощо.

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів у 2026 році буде становити:

для дітей віком до 6 років на місяць — 1 408,50 грн

для дітей віком від 6 до 18 років на місяць — 1 756 грн.

Судовий збір

Разом зі зміною прожиткового мінімуму діятимуть нові розміри ставок судового збору. Так, у 2026 році за заяву чи скаргу людині доведеться сплатити:

за розірвання шлюбу — 1 331,20 грн;

за заяву про видачу судового наказу — 332,80 грн;

за заяву про скасування судового наказу — 166,40 грн;

за встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення тощо — 665,60 грн;

за поділ майна при розірванні шлюбу — 1 % ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984 грн.

Право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Кожна людина може отримати безоплатну консультацію юриста в системі надання безоплатної правничої допомоги. Деякі категорії людей також мають право на безоплатну правничу допомогу, що включає супровід справи у суді. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників та Захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6656 грн/міс.; для непрацездатних — 5190 грн/міс.;, та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/