Про перерахунок пенсій з 01 січня 2026 року

Законом України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” передбачено встановлення з 01 січня 2026 року нових розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, зокрема:

розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність –2 595,00 грн (у 2025 році він складав 2 361,00 грн);

розміру мінімальної заробітної плати – 8 647,00 грн (в 2025 році – 8 000,00 грн);

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 3 209,00 грн (у 2025 році – 2 920,00 грн).

У зв’язку з цим, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з 01 січня 2026 року проведено перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– мінімальної пенсії за віком;

– доплати за понаднормовий стаж, передбаченої Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (для непрацюючих пенсіонерів);

– надбавки до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

– доплат відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”.

Також з 01 січня 2026 року проведено перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж (30 років ‒ для жінок, 35 років ‒ для чоловіків). Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить не менше 40 % мінімальної заробітної плати – 3 458,80 грн (8647,00 грн х 40 %), що більше на 258,80 грн у порівнянні з 2025 роком (3 200,00 грн).

При цьому, згідно з підпунктом 7 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209, якщо розмір пенсії, обчисленої відповідно до законодавства, не досягає 3 758,00 гривень, таким особам встановлюється щомісячна доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Також проведено перерахунок пенсії пенсіонерам, які мають звання почесного донора. Розмір підвищення становить 320,90 грн (3 209 грн х 10 %), що більше у порівнянні з 2025 роком на 28,88 грн (292,20 грн).

Додатково зазначаємо, що внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2026 року збільшиться й розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” (Герої України, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького, княгині Ольги та “За мужність”).

В області внаслідок проведеного перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищення отримають 106,7 тис. осіб з числа “цивільних” пенсіонерів та 7,6 тис. осіб з числа пенсіонерів із числа військовослужбовців.

Олена РОМАНЧЕНКО Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області