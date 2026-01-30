2 млн грн на придбання житла для ВПО: хто має право та як отримати

Внутрішньо переміщенні особи, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень. Які умови, обмеження та на що можна витратити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Яка сума та на що можна витратити

Допомогу надають один раз одному отримувачу в сумі 2 млн гривень у вигляді житлового ваучера.

Ваучер можна використати:

  • для купівлі нового житла
  • як перший внесок по іпотеці
  • для погашення діючої іпотеки тощо.

Хто може отримати допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та належать до однієї із таких категорій:

  • учасники бойових дій
  • особи з інвалідністю внаслідок війни.

Умови:

  • відсутність житла на підконтрольній Україні території
  • передача державі права вимоги до рф на суму компенсації
  • житловий ваучер може використати лише його власник
  • житло не можна купувати у близьких родичів (батьків, чоловіка або дружини, дітей, рідних братів та сестер, баби та діда тощо)
  • придбане житло не можна продати чи подарувати протягом 5 років тощо.

Детальніше у Постанові КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.

Хто не може отримати допомогу

Людина:

  • щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
  • яка має судимість за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Якщо людина та члени сім’ї:

  • мають у власності житлову нерухомість (крім житла, придбаного в іпотеку, кредити за якою ще не погашені)
  • отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення
  • забезпечені державою житлом для постійного проживання протягом періоду перебування на обліку як ВПО
  • подали заяву або яким було затверджено рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Детальніше у п. 5 Постанови КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.

Як отримати допомогу

Подати заяву можна особисто через:

  • мобільний додаток або портал Дія (за технічної можливості)
  • ЦНАП або нотаріуса.

Якщо заяву подає представник — виключно через ЦНАП або нотаріуса.

Хто ухвалює рішення

Комісії при місцевих органах влади:

  • сільські, селищні, міські ради
  • районні ради в містах
  • військові адміністрації.

Строк розгляду заяви — 30 календарних днів з дня її подання.

Важливі деталі

Строк дії житлового ваучера — 5 років із дня формування в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Якщо ваучера не вистачає, то доплату робить отримувач.

Якщо кошти використали не за призначенням — їх доведеться повернути.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як отримати допомогу та як діяти, якщо у її наданні відмовляють.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

