2 млн грн на придбання житла для ВПО: хто має право та як отримати

Внутрішньо переміщенні особи, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень. Які умови, обмеження та на що можна витратити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Яка сума та на що можна витратити
Допомогу надають один раз одному отримувачу в сумі 2 млн гривень у вигляді житлового ваучера.
Ваучер можна використати:
- для купівлі нового житла
- як перший внесок по іпотеці
- для погашення діючої іпотеки тощо.
Хто може отримати допомогу
Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та належать до однієї із таких категорій:
- учасники бойових дій
- особи з інвалідністю внаслідок війни.
Умови:
- відсутність житла на підконтрольній Україні території
- передача державі права вимоги до рф на суму компенсації
- житловий ваучер може використати лише його власник
- житло не можна купувати у близьких родичів (батьків, чоловіка або дружини, дітей, рідних братів та сестер, баби та діда тощо)
- придбане житло не можна продати чи подарувати протягом 5 років тощо.
Детальніше у Постанові КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.
Хто не може отримати допомогу
Людина:
- щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
- яка має судимість за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Якщо людина та члени сім’ї:
- мають у власності житлову нерухомість (крім житла, придбаного в іпотеку, кредити за якою ще не погашені)
- отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення
- забезпечені державою житлом для постійного проживання протягом періоду перебування на обліку як ВПО
- подали заяву або яким було затверджено рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.
Детальніше у п. 5 Постанови КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.
Як отримати допомогу
Подати заяву можна особисто через:
- мобільний додаток або портал Дія (за технічної можливості)
- ЦНАП або нотаріуса.
Якщо заяву подає представник — виключно через ЦНАП або нотаріуса.
Хто ухвалює рішення
Комісії при місцевих органах влади:
- сільські, селищні, міські ради
- районні ради в містах
- військові адміністрації.
Строк розгляду заяви — 30 календарних днів з дня її подання.
Важливі деталі
Строк дії житлового ваучера — 5 років із дня формування в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
Якщо ваучера не вистачає, то доплату робить отримувач.
Якщо кошти використали не за призначенням — їх доведеться повернути.
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як отримати допомогу та як діяти, якщо у її наданні відмовляють.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
Жінка. Дім. Зміни: як рік досвіду перетворився на спільну історію...