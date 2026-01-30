2 млн грн на придбання житла для ВПО: хто має право та як отримати

Внутрішньо переміщенні особи, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень. Які умови, обмеження та на що можна витратити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Яка сума та на що можна витратити

Допомогу надають один раз одному отримувачу в сумі 2 млн гривень у вигляді житлового ваучера.

Ваучер можна використати:

для купівлі нового житла

як перший внесок по іпотеці

для погашення діючої іпотеки тощо.

Хто може отримати допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та належать до однієї із таких категорій:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Умови:

відсутність житла на підконтрольній Україні території

передача державі права вимоги до рф на суму компенсації

житловий ваучер може використати лише його власник

житло не можна купувати у близьких родичів (батьків, чоловіка або дружини, дітей, рідних братів та сестер, баби та діда тощо)

придбане житло не можна продати чи подарувати протягом 5 років тощо.

Детальніше у Постанові КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.

Хто не може отримати допомогу

Людина:

щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи

яка має судимість за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Якщо людина та члени сім’ї:

мають у власності житлову нерухомість (крім житла, придбаного в іпотеку, кредити за якою ще не погашені)

отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення

забезпечені державою житлом для постійного проживання протягом періоду перебування на обліку як ВПО

подали заяву або яким було затверджено рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Детальніше у п. 5 Постанови КМУ від 22.09.2025 р. № 1176.

Як отримати допомогу

Подати заяву можна особисто через:

мобільний додаток або портал Дія (за технічної можливості)

ЦНАП або нотаріуса.

Якщо заяву подає представник — виключно через ЦНАП або нотаріуса.

Хто ухвалює рішення

Комісії при місцевих органах влади:

сільські, селищні, міські ради

районні ради в містах

військові адміністрації.

Строк розгляду заяви — 30 календарних днів з дня її подання.

Важливі деталі

Строк дії житлового ваучера — 5 років із дня формування в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Якщо ваучера не вистачає, то доплату робить отримувач.

Якщо кошти використали не за призначенням — їх доведеться повернути.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як отримати допомогу та як діяти, якщо у її наданні відмовляють.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/