Що варто знати про фінансову підтримку сімей з дітьми у 2026 році?

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31.12.2025, становить 50 000 грн. Ця допомога виплачується одноразово при народженні першої та кожної наступної дитини. Якщо народжено / встановлено опіку над двома і більше дітьми (двійня, трійня), допомога надається на кожну дитину окремо.

Хто має право отримати?

Право на отримання допомоги має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає, і який подав заяву на призначення допомоги.

Допомога призначається, якщо заява надійшла до органів Пенсійного фонду України не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для отримання допомоги при народженні можна звернутися до органу Пенсійного фонду України (в паперовій формі, в т. ч. засобами поштового зв’язку або в електронній формі); засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; через центри надання адміністративних послуг.

Необхідно надати наступні документи: заяву, паспорт одного з батьків / опікуна, копію свідоцтва про народження дитини або копію рішення про опіку.

Допомога при народженні дитини також надається в рамках комплексної електронної публічної послуги “є Малятко”.

Виплата допомоги здійснюється: через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” або шляхом перерахування коштів на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

Допомога при народженні не надається, у разі:

позбавлення батьківських прав / припинення опіки / звільнення опікуна; відібрання дитини без позбавлення батьківських прав / тимчасове влаштування на повне державне утримання;

відмова матері від дитини або припинення її батьківських прав.

Якщо ці обставини настали протягом 12 місяців з дня народження дитини, отримувач повинен повернути всю суму державної допомоги до Пенсійного фонду України.

Допомога для догляду за дитиною до одного року

Даний вид допомоги ‒ це новація 2026 року.

Хто має право отримати допомогу?

На призначення допомоги має право мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Допомога призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами / виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами і до досягнення дитиною однорічного віку по місяць включно, якщо звернення надійшло не пізніше ніж наступного після досягнення дитиною однорічного віку місяця.

Для призначення допомоги необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України (в паперовій формі, в т. ч. засобами поштового зв’язку або в електронній формі) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг “ДІЯ” та надати заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 765, копію свідоцтва про народження (з пред’явленням оригіналу), опікун подає копію рішення про встановлення опіки та копію свідоцтва про народження кожної дитини.

Також допомога для догляду за дитиною до одного року надається в рамках комплексної електронної публічної послуги “є Малятко”.

Який розмір допомоги?

У 2026 році розмір допомоги для догляду за дитиною до одного року становить 7 000 грн щомісяця на кожну дитину, для дитини з інвалідністю до одного року застосовується коефіцієнт 1,5 (тобто 7 000 грн х 1,5) і становить 10 500 грн щомісяця.

Які спеціальні умови використання коштів отриманої допомоги?

Виплата здійснюється на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб “Дія. Картка” (використовується виключно у безготівковій формі та може використовуватися лише у визначених сферах діяльності та у суб’єктів господарювання з кодами МСС, передбаченими урядовим переліком).

Виплата припиняється у разі позбавлення батьківських прав, відмови від виховання дитини, тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, припинення опіки тощо.

Важливо!

Якщо станом на 01.01.2026 дитині не виповнилося одного року, мати / законний представник до місяця досягнення дитиною одного року теж має право з 01.01.2026 отримувати допомогу для догляду за дитиною до одного року.

Олена Романченко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області