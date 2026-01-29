Як зміна мінімальної заробітної плати вплинула на розмір допомоги по вагітності та пологах для працюючих жінок?

Нормативна база

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців, що передують настанню страхового випадку, за даними реєстру застрахованих осіб мають страховий стаж менше шести місяців , мають право на отримання допомоги по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати , встановленої на час настання страхового випадку.

Ключові моменти на 2026 рік

З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата та становить 8 647,00 грн. Зазначений показник має суттєве значення, оскільки від розміру мінімальної заробітної плати залежать окремі показники, що застосовуються під час обчислення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатості.

Для працюючих жінок розмір мінімальної заробітної плати прямо впливає на мінімальний розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах (“декретних”), оскільки вона не може бути меншою, ніж сума, розрахована із мінімальної заробітної плати, встановленої на початок страхового випадку, в 2026 році ‒ 284,07 грн.

Також збільшується максимальна величина бази нарахування ЄСВ і з 01.01.2026 становить 172 940,00 грн, піднімаючи максимальну суму середньоденної допомоги по вагітності та пологах до 5 681,34 грн.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області