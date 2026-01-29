Унікальний контракт №4 від ССО

Командувач Сил спеціальних операцій гарантував для цивільних 4 місяці навчань, що є най довшою підготовк ою в ЗСУ !

У ССО не питають бійця «готовий чи ні» – тут спочатку роблять готовим. І лише потім дають бойову задачу. Жодних кидків у невідоме, жодних «розберешся на місці». Контракт №4 – це не папірець із підписом, а вхід у систему, де поступово фільтрують усе зайве й залишають для цивільної особи головне – підготовку, витримку і холодну голову.

Чотири місяці – навчання. Багато навчання. Ти вчишся стріляти так, щоб не думати про спусковий гачок, орієнтуватися так, щоб не дивитись у компас, працювати зі зв’язком так, щоб голос у навушнику був продовженням твоїх думок. Тебе навчають ті, хто сам має досвід участі у спецопераціях, помилявся, виживав і робив висновки. Тут не читають нотацій – тут показують, як працює реальність.

ССО – це про професіоналізм. Отримали задачу – сіли за планування. Вийшли – відпрацювали. Зробили розбір, повернулися – відновилися, і знову до тренувань. Поруч із тобою – такі самі підготовлені люди, які не кричать і не метушаться, бо кожен знає свою роль.

Гроші тут не «на обіцянках». Базове забезпечення оператора – від 38,7 тисяч гривень, плюс виплата за перший контракт до 33 тисяч, плюс бойові 30 тисяч, плюс реальні 100 тисяч за роботу на передовій, плюс щорічні оздоровчі в розмірі місячного окладу. Є відпустки (основна – 30 днів, плюс для УБД, за сімейними обставинами, за знищену техніку, для лікування), а ще – підтримка родини, компенсація оренди житла і система, яка працює не на папері.

Навчання починається з базової підготовки – БЗВП. Це момент, коли стає зрозуміло, хто ти є насправді. Тут на новачка чекає своєрідна абетка – вогнева підготовка, тактика, психологічна стійкість, тактична медицина, зв’язок і комунікація, топографія, основи кібербезпеки. командна робота.

Далі – ВОС 107. Рівень, де з тебе роблять розвідника спецпризначення: такмед під стресом, підриви, робота з будь-якою зброєю, орієнтування до автоматизму. І фінальна задача, після якої ти вже не той, хто прийшов на контракт.

А потім – бойове злагодження. Коли вас перестають бачити як окремих людей і починають сприймати як групу. Планування, розвідка, засідки, спеціальні дії – усе по-справжньому.

Якщо ти готовий стати частиною тих, хто працює тихо і результативно, звертайся до ССО Рекрутинг!

