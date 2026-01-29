№5 (1690)

Андрій Флоренко
Номер тижневика «УЦ» від 29 січня 2026 року

Адаптація до погіршення

Він був чудовим снайпером

«Буду з хлопцями до кінця»

З Польщі з гостинцями

Ми вас не посилали – пошлемо зараз

Нахіба козі баян, а Трампу – Гренландія?

Випробування українського характеру

УПЛ у міжсезоння: хто, куди, за скільки?

Медом по губах

«Денег хочется сейчас»

«Для мене бізнес – це не про гроші»

Без паніки – звичайний грип

«Під шепіт снігу»

Краще не падайте!

Стережіться бурульок!

Вони чекають на вас!

 

