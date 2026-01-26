Медом по губах

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили одного з керівників Кропивницької митниці Держмитслужби, який вимагав хабарі за видачу сертифікатів, які дають право на безмитну або пільгову торгівлю з країнами ЄС.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника управління контролю та адміністрування митних платежів – начальник відділу контролю класифікації товарів, митних платежів та контролю застосування пільг вимагав грошові кошти від представника юридичної особи. За неправомірну вигоду посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне отримання сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1. У разі відмови платити створював штучні перешкоди під час митного оформлення експортних операцій.

Під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів США посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди за видачу 4 вищевказаних сертифікатів на партії бджолиного меду становила 1200 доларів.

Під час проведення обшуку в транспортному засобі вилучено грошові кошти, одержані як неправомірна вигода.

Дії посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.