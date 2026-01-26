УПЛ у міжсезоння: хто, куди, за скільки?

Поки наші гравці відпочивали та тільки розпочинали свою підготовку, збірна Сенегалу виграла скандальний фінал Кубку Африканських Націй у Марокко. Поновилася боротьба в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. В Іспанії «Реал» звільнив Шабі Алонсо після поразки від «Барси» в Суперкубку Іспанії. Наступник головного тренера мадридців – Альваро Арбелоа відразу вилетів з Кубку Іспанії від «Альбасете», а «Барса» програла «Реалу Сосьєдад» та підпустила «вершкових» на відстань одного очка.

Взагалі гучні тренерські відставки – це тренд зимової АПЛ, де «МЮ» звільнив Рубена Аморіма та призначив Майкла Карріка, а «Челсі» сенсаційно попрощався з Енцо Марескою, якого замінив 41-річний колишній тренер французького «Страсбура» Ліам Росеньор, який радше схожий на постарілого Гаррі Поттера, ніж на футбольного менеджера. Поки більшим чарівником виглядає Каррік, який зі своєю командою за усіма статтями переграв «Манчестер Сіті».

Взагалі ж найбагатша та найпривабливіша футбольна ліга світу з огляду на якість гри здебільшого розчаровує. «Арсенал» Мікеля Артети, хоча й лідирує з перевагою в сім очок та здобув сім поспіль перемог у Лізі Чемпіонів, але не є тією якісною та домінуючою командою, які ми звикли бачити на вершині турнірної таблиці АПЛ.

Та сьогодні мова – не про європейські та світові футбольні тенденції, а про міжсезоння в нашій рідній УПЛ, під час якого відбувається чимало цікавих та знакових подій, які дозволяють робити певні висновки стосовно амбіцій, планів і перспектив наших футбольних клубів. Чому саме зимова пауза суттєва для подальшого розвитку клубів? Та тому що літня перерва швидкоплинна й там немає можливості провести повноцінні збори, переглянути потенційних новачків та зробити гучні трансфери. А ось взимку такі можливості відкриваються. Звісно, що зміни ще будуть, але головне, вважаю, вже відбулося.

Найдорожчі трансфери зими 2026 року

Проспер Оба за 4,5 мільйона євро перейшов із «ЛНЗ» до «Шахтаря». З одного боку, черкащани непогано заробили, а з іншого – суттєво підсилили свого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство.

Хоча відразу «ЛНЗ» придбав у «Кривбаса» за півтора мільйона євро Єгора Твердохліба, а ще за півтора підсилився півзахисником криворожан Артуром Микитишиним (500 тисяч євро) та хавбеком Адамом Якубу (мільйон євро) зі словацького «Тренчина». Чи дозволить це втримати лідерську ходу – побачимо.

«Металіст 1925» придбав у колумбійського «Мільйонаріоса» півзахисника Ніколаса Аревало за 1,7 мільйона євро. Цікаво буде подивитися, чи вартуватиме цей футболіст таких солідних за українськими мірками коштів.

«Полісся» та інші

Головний іміджмейкер міжсезоння ФК «Полісся» віддало півтора мільйона євро за півзахисника румунського «Клужа» косовара Ліндона Емерлаху. За оцінками фахівців, він може зіграти як опорником так і атакувальним півзахисником й здатен додати варіативності гри команді Руслана Ротаня.

Саме житомирський клуб зараз у всіх на слуху не тільки через гучні трансфери. Адже окрім Емерлаху «вовки» залучили до свого складу одного з найкращих центрбеків УПЛ Іліра Краснічі (1,2 мільйона євро) з «Колоса» та талановитого українського форварда Ігоря Краснопіра, за якого заплатили «Карпатам» ще 1,2 мільйона євро. Так що власник «Полісся» Генадій Буткевич, який прагне результату тут і зараз, як бачимо, грошей на підсилення не шкодує.

Натомість стосовно вимог нинішніх лідерів команди Сергія Чоботенка та Олексія Гуцуляка керівник клубу зайняв тверду позицію та навіть відправив гравців до дублю. Є інформація, що гравці відмовлялися продовжувати контракти, висунувши умови підвищення заплати до 60 тисяч доларів на місяць (Чоботенко) та 100 тисяч доларів на місяць (Гуцуляк). У підсумку з Чоботенком таки дійшли згоди, й він приєднався до команди на зборах в Іспанії. Гуцуляка вмовити не вдалося, але він також повернувся до підготовки на прохання головного тренера національної збірної України Сергія Реброва. Цікаво, що Руслан Ротань в цьому конфлікті підтримав керівництво клубу. Ну воно й зрозуміло, адже свої гроші хочеться зберегти. За моєю інформацією, отримує в «Поліссі» головний тренер значно більше, ніж вимагав Гуцуляк.

І ще було багато цікавої інформації від колег про те, як розводили на гроші Геннадія Буткевича в минулому сезоні. І тут питання: чи то людина з таким досвідом роботи в силових органах взагалі нічого не контролювала, чи це тенденція всіх заможних людей, які приходять з великими грошима нічого в футболі не розуміючи, але чомусь довіряючи власні кошти авантюристам. Ну зараз начебто Геннадій Буткевич уже розібрався.

Цікаво, що теперішні лідери УПЛ «ЛНЗ» і «Шахтар» поки що зупинилися на тому, що мають. Й воно не дивно. «Гірники» солідно затарилися бразильцями ще в минулому сезоні, а з Оба стали ще потужнішими. Ну а Віталій Пономарьов бере лише тих виконавців, які підходять під його ігрову модель й це приносить успіх.

У київського «Динамо» – інші проблеми. Воно й нікого не запрошує й поки не може прилаштувати кудись ні горесвісного Бленуце, за якого віддали навіщось понад два мільйони євро, ні Шапаренка, в якого закінчується контракт. Хоча Анхеля Торреса, якого ми за великим рахунком так і не побачили, відправили в оренду до турецького «Аюспора», а Василь Буртник, який так і не зіграв за основу жодної хвилини, пішов у пошуках кращої долі. Наразі команда вирушила до Туреччини без новачків, якщо не враховувати молодь та Владислава Герича, якого повернули з оренди. При такому підході до підсилення розраховувати на якійсь прорив киян весною важко.

«Кривбас» після гучних продажів запросив на правах вільного агента центбека збірної Панами U-20 Джозефа Джонса. Глейкер Мендоза став повноцінним гравцем команди. Та не факт, що талановитий хавбек залишиться в УПЛ.

Ковалівський «Колос» розпрощався з Олегом Ільїним, Максимом Третьяковим та Матіасом Оєвусі. Натомість до команди Руслана Костишина прийшли воротар Артем Недозимований з «Шахтаря» U-19 та півзахисник Артем Челядін на правах вільного агента. За 100 тисяч євро ковалівці придбали у фінського «Лапі» 23-річного нападника косовара Ардіта Тахірі

«Металіст 1925», окрім купівлі Ніколаса Аревало, вирішив припинити співпрацю з наддосвідченим захисником Максимом Імерековим й повернув з оренди з «Оболоні» універсала Євгена Пасіча, а з київського «Локомотиву» півзахисника Олександра Смітюха. А ще в оренду взяли півзахисника Себастьяна Кастільо з венесуельського «Депортіво Ла Гуайра».

Луганська «Зоря» повернула з полтавської «Ворскли» Тімура Корабліна та орендувала форварда панамського «Аліанса» Верлея Баррера.

Львівські «Карпати», які очолив маловідомий іспанський фахівець Фран Фернандес, продовжили робити ставку на футболістів «Руху». Отже, до «левів» перейшли: захисники Віталій Холод ( 0,7 мільйона євро) і Ростислав Лях ( 0,3 мільйона євро), пізахисники Марко Сапуга ( 0,2 мільйона євро), Ілля Квасниця (мільйон євро), Едсон ( 0,4 мільйона євро). А ще з оренди повернувся Стеніо. Завершили співпрацю з клубом Павло Полегенько, Патрісіо Танда, Владислав Клименко, ну й Ігор Краснопір.

Львівському «Руху», судячи з його трансферної кампанії, буде важко втримати той темп, який набрав наприкінці минулого року. Найімовірніше, команда Івана Федика, до якої з оренди повернувся лише бразилець Таллес, не буде дуже прагнути зберегти своє місце в УПЛ.

Верес оголосив про перехід 19-річного вінгера «Кривбаса» Гільєрме Байї. Футболіст перейшов до рівненського клубу за незначну грошову компенсацію. При цьому «Кривбас» збереже за собою право зворотного викупу гравця у майбутньому. Байя приєднався до «Кривбаса» влітку з бразильського «Сантоса», проте через порушення дисципліни головний тренер Патрік ван Леувен відправив гравця до складу U-19. У юнацькій першості вінгер встиг провести 9 поєдинків, відзначившись 3 голами та 2 результативними передачами. Також «Полісся» віддало в оренду рівнянам правого вінгера Андре Гонсалвеса.

Київська «Оболонь» запросила до себе на правах вільного агента Павла Полегенька та придбала в петрівського «Інгульця» за 50 тисяч євро півзахисника Романа Волохатого.

ФК «Кудрівка» взяло в оренду з «ЛНЗ» 22-річного захисника Ярослава Кисіля. Прийшов до команди на правах вільного агента відомий виступами за кропивницьку «Зірку», «Дніпро» та «Олександрію» хавбек Олександр Беляєв.

«Епіцентр» оголосив про свого першого зимового новачка 25-річного воротаря Микиту Федотова. Цікаво що в 2021 – 2023 роках Микита виступав за «Монтіхо» та «Понферраддіна», які грали в нижчих дивізіонах чемпіонату Іспанії, а на початку повномасштабного вторгнення Росії Федотов перебував у лавах тероборони. Останнім клубом голкіпера була «Буковина-2». Та головним придбанням команди Сергія Нагорняка має стати перехід Кирила Ковальця, який таки залишив «Олександрію», не знайшовши спільної мови з наставником команди Кирилом Нестеренком. Про перехід Ковальця до «Епіцентру» буде оголошено 25 січня, коли в УПЛ офіційно відкриється зимове трансферне вікно.

Що ж стосується ФК «Олександрія», то, окрім Ковальця, команду ще залишили на правах вільних агентів Тео Ндіка та Артур Козак. Першим же придбанням олександрійців стало підписання досвідченого захисника донецького «Шахтаря», «Чорноморця» та низки інших клубів, а також екс-гравця збірної України Богдана Бутка.

СК «Полтава» влаштував «велику чистку». Лави головного аутсайдера УПЛ покинули на правах вільних агентів захисники Ілля Ходуля, Євген Опанасенко, півзахисники Олексій Хахльов, Артем Оніщенко, Святослав Шаповалов і нападник Євген Стрельцов.

А свої головні придбання полтавчани, як і деякі інші команди елітного дивізіону, мають зробити з 25 січня до 11 березня під час офіційного трансферного вікна в Україні. Очікується ще багато цікавого.