Випробування українського характеру

З 20 лютого по 3 березня українська національна збірна ветеранів і ветеранок візьме участь у щорічних спортивних змаганнях для поранених військовослужбовців і ветеранів Повітряних сил та Морської піхоти США.

Air Force and Marine Corps Trials є внутрішніми американськими відбірковими змаганнями. Саме за їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games – міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Українські спортсмени не братимуть участь у відборі до Warrior Games, але вони запрошені як міжнародна команда, щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. Окрім України, до участі в Air Force and Marine Corps Trials також запрошені команди з Канади, Австралії та Великої Британії.

Збірна України складається з 15 спортсменів, які будуть виступати в 11 видах спорту ветеранів війни. У складі команди є уродженець з Кіровоградщини (місто Знамʼянка) – ветеран Олексій Дернов. Він візьме участь у змаганнях з волейболу сидячого, бігу, плавання й кульовій стрільбі.

Формат Air Force and Marine Corps Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Змагання щороку проходять на різних військових базах США – залежно від того, який рід військ є приймаючою стороною. У 2024 році українська команда вже брала участь у Air Force and Marine Corps Trials у Лас-Вегасі, і цей досвід став важливим етапом розвитку нашої ветеранської збірної.

У межах змагань спортсмени змагаються в таких дисциплінах:

баскетбол на кріслах колісних,

регбі на кріслах колісних,

волейбол сидячи,

стрільба з лука,

веслування на тренажері,

легка атлетика,

пауерліфтинг,

велоспорт,

плавання,

кульова стрільба – нова й особливо цікава для нашої команди дисципліна.

Для України участь у таких змаганнях – це про включення у міжнародну ветеранську спільноту, обмін практиками реабілітації та відновлення, а також про послідовний розвиток адаптивного спорту як частини державної ветеранської політики.

Саме через такі формати ветеранський спорт стає не разовою подією, а сталою системою підтримки – з повагою до досвіду, гідності та сили тих, хто захищав Україну.