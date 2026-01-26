Вони чекають на вас!

В Олександрійській громаді 29 дітей стали сиротами або залишилися без батьківської опіки/піклування протягом 2025 року. Із них двох дітей матері покинули ще в пологовому будинку, через смерть батьків сім дітей осиротіли та батьків 20-х неповнолітніх позбавили батьківських прав.

Завдяки усиновленню п’ятеро малюків отримали повну родину. Інших дітей влаштували під опіку/піклування до найближчих родичів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та Центру соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя».

Основними причинами посиротіння/позбавлення прав стали:

– асоціальний спосіб життя батьків;

– хвороба батьків, яка перешкоджає виконувати батьківські обов’язки;

– безвідповідальне ставлення дорослих до виконання батьківських обов’язків;

– смерть батьків.

Сьогодні в Олександрійській громаді на обліку перебуває 52 дитини, які чекають на нову родину. Якщо у вас є бажання подарувати дитині родину, створити прийомну сім’ю чи будинок сімейного типу, звертайтеся до Служби у справах дітей та міського центру соціальних служб.

Адреса: Олександрія, пр. Соборний, 59, кабінет №122 (Служба у справах дітей)

Телефони: (066) 42-11-024, (096) 087-14-04

Або кабінети №405-406 (Центр соціальних служб)

Телефон: (05235) 7-23-88