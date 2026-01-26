Стережіться бурульок!

Бурульки на будівлях – один із небажаних наслідків морозів. Вони нерідко падають, а тому несуть загрозу для здоров’я та шкоду майну.

Прибиранням бурульок має займатися установа, на балансі якої міститься будівля, як-от ЖЕК, ОСББ тощо. Та ці організації не завжди виконують свої обов’язки сумлінно.

Далі алгоритм дій, якщо на припарковане авто впала бурулька?

Викличте поліцію

Правоохоронці повинні скласти протокол. В ньому треба зафіксувати, де саме сталася подія – вулицю, номер будинку, місце паркування.

Зробіть фото та відео

Детально зафіксуйте пошкодження авто. Ведіть зйомку із прив’язкою до місцевості.

Знайдіть свідків

Запишіть дані та номери телефонів людей, які бачили факт пошкодження авто бурулькою. Їх можна буде залучити як свідків.

Відшукайте камери спостереження

Перевірте наявність камер спостереження на будівлях та відеореєстраторів в автівках, що були поруч із місцем події. Спробуйте отримати копії записів.

Замовте оцінку шкоди

Зверніться до експерта, який займається оцінкою майнової шкоди. Збережіть відповідні докази – квитанції, чеки.

Визначте, кому належить будівля

Дізнатися про балансоутримувача будинку, з якого впала бурулька, можна за допомогою офіційного запиту до міської ради.

Зверніться до власника

Подайте заяву до балансоутримувача будівлі (власника) для відшкодування у добровільному порядку.

Подайте до суду

Якщо у досудовому порядку розв’язати питання не вдалося, можна звернутися із позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

У яких випадках може бути винен власник авто?

Якщо машина припаркована у невідповідному місці (наприклад, під заборонними знаками або якщо було попередження про небезпеку падіння бурульок), відповідальність її за пошкодження покладається на власника.