Краще не падайте!

Взимку травми через падіння на слизьких тротуарах чи засніжених прибудинкових територіях трапляються досить часто. Потерпілі мають право вимагати за компенсацію за завдану шкоду їхньому здоров’ю.

Що робити після травми

Перш за все потерпілому необхідно викликати швидку медичну допомогу та отримати лікування. Важливо зафіксувати факт травмування, зберегти усі медичні довідки, висновки, а також квитанції та чеки, що підтверджують витрати на лікування.

Необхідно зробити фотографії місця падіння з прив’язкою до вивіски чи об’єкта нерухомості, знайти свідків та, якщо можливо, отримати відео з камер спостереження.

Хто відповідає за прибирання

Відповідальними за стан території є власники або балансоутримувачі:

для доріг і тротуарів загального користування – шляхово-експлуатаційні управління;

для прибудинкових територій – керуючі компанії або об’єднання співвласників;

для приватних ділянок – власники земельних ділянок та будівель.

Точну інформацію про балансоутримувача можна отримати через запит до органів місцевого самоврядування.

Адміністративна відповідальність

За порушення норм благоустрою передбачені штрафи:

для громадян – від 340 до 1360 грн;

для посадових осіб та підприємців – від 850 до 1700 грн.

Вимога компенсації

Потерпілому слід звернутися до власника або балансоутримувача території з письмовою претензією щодо відшкодування витрат на лікування, середнього заробітку та моральної шкоди.

Якщо досудове врегулювання не допоможе, питання вирішується у судовому порядку.