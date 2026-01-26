З Польщі з гостинцями

Знову приїздив Збігнєв Адамскі. Як завжди, не з порожніми руками. Зустрічався з військовими на фронті і в шпиталях. Просив не турбуватися за своїх співвітчизників: «Польща підтримує Україну!»

Про Збігнєва Адамскі, відомого в Польщі художника, який з початку великої війни кинувся допомагати Україні (засобами тактичної медицини, генераторами тощо), «УЦ» розповідала у зв’язку з тим, що кожного разу його шлях до фронтовиків пролягає через Кропивницький. Тут його щоразу приймає Сергій Неділько, у недалекому минулому – керівник Льотної академії. Частина доставленої паном Адамскі гуманітарки залишається в Кропивницькому. Наприклад, місцева громадська організація, яка опікується центром з підготовки собак до розмінування територій, отримувала від польських благодійників корм.

– Спілкуємося телефоном чи не щодня, – розповів «Україні-Центр» Сергій Неділько. – Я – українською мовою, він – польською. Спочатку було складно, але пристосувалися, розуміємо один одного. Раз на місяць пан Збігнєв приїздить в Україну і ненадовго зупиняється у мене, а потім їде до військових, з багатьма з яких знайомий особисто. Пану Збігнєву – 78 років, але обходиться без водія – сам кермує бусом.

Це вже, здається, 128-а поїздка пана Збігнєва в Україну. Збирався приїхати на Новий рік, але авто підвело, і приїхав трохи пізніше. Новорічні гостинці вручав, вбравшись святим Миколаєм, фронтовикам та пораненим бійцям, які перебувають у шпиталях у Кропивницькому, в Дніпрі, в Краматорську. Щоб підняти захисникам настрій, взяв із собою музиканта із Знам’янки.

Які його враження від цієї поїздки? Каже, на фронті ситуація – складна, наші дуже потерпають від дронових атак. Але запевняє: багато поляків – на боці України. Його співвітчизники розуміють: якщо Україна програє в цій війні, наступною жертвою російської агресії буде Польща. Тому поляки охоче допомагають Україні. До речі, пан Збігнєв має українське коріння, хоча народився і все життя мешкає в Польщі.