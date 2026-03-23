Заміна підрядчика

Зійшов сніг і стало очевидним, що стан міського полігону побутових відходів в Олександрії неприйнятний. Виконком прийняв рішення про дострокове розірвання договору з ТОВ «Екотранссервіс-21». Тимчасово виконавцем послуг визначили комунальне підприємство «Чисте місто».

– Ми кілька років працювали з підрядчиком, який мав займатися сортуванням і належним утриманням полігону. Але останнім часом роботи виконувалися усе гірше, а в останні тижні фактично були зупинені. У результаті – ситуація, з якою ми більше не можемо погоджуватися, – сказав міський голова Сергій Кузьменко.

Не виключено, що припинення виконання своїх договірних зобов’язань фірмою «Екотранссервіс-21» має стосунок до судової справи проти керівництва і засновника ТОВ, які отримали підозру в постачанні неякісної військової форми Херсонській ОВА. За версією слідства, через постачання неякісної форми бюджет зазнав збитків на 11,8 млн грн.

Міський голова дав завдання начальнику ЖКГ Михайлу Сулятицькому, першому заступнику Юрію Гугленку та керівництву «Чистого міста» терміново залучити додаткову техніку, людей і навести лад на полігоні. Щоб сміттєвози розвантажувалися без затримок, а об’єкт був у належному стані.

Олександрійська міська рада визначатиметься з новим підрядчиком, який реально виконуватиме роботу. Вже є перші пропозиції від релокованих підприємств для участі в конкурсі на виконання робіт міському полігоні побутових відходів.