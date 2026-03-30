Контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі рашистів здійснити масштабну диверсію у Кропивницькому. За результатами дій на випередження затримано агента фсб, який готував підрив опорної електропідстанції в обласному центрі.

За даними слідства, 22-річний мешканець Кропивницького (відрахований з вишу за прогули) сам вийшов на зв’язок із представником ворожої сторони через Telegram та запропонував співпрацю за грошову винагороду.

Надалі він систематично фіксував на камеру об’єкти критичної інфраструктури та військового призначення у Кропивницькому – нафтобази, адміністративні будівлі, підрозділи поліції, військові частини, енергетичні та газотранспортні об’єкти. Отримані матеріали разом із координатами, описами та позначками на картах передавав куратору. Окрім цього, інформував про рівень охорони об’єктів, рух транспорту та наявність персоналу.

У березні 2026 року підозрюваний отримав нове завдання – забрати зі схрону пакунок та перемістити його до визначеної точки. Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та детонатором – мобільним телефоном для дистанційної активації.

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву. У такий спосіб фсб планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкції статті передбачають покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.