Діалог із ПФУ

У Кропивницькому три сервісних центри ПФУ. Перший – у ЦНАПі, другий – на Маланюка, 15, третій – на Дарвіна, 29. У всіх завжди багато відвідувачів. В черзі можна почути багато різних історій, пов’язаних із призначенням пенсій. І багато запитань, які хвилюють майбутніх або існуючих пенсіонерів. Відповіді на більшість запитань – в інтерв’ю із заступницею начальника сервісного центру №2 головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Ольгою Сіндяшкіною

– Пані Ольго, складається враження, що до вашого сервісного центру звертається найбільше людей. Це так?

– Люди звертаються до всіх центрів. Всі три надають однакові послуги. Зараз немає значення, де громадянин зареєстрований, де проживає. Питання вирішуються екстериторіально, послуги надають в будь-якому відділенні будь-якого міста.

Що стосується сервісного центру №2, припускаю, що людям зручніше до нас доїхати. Так, людей багато і в нас і в інших відділеннях.

– З чим це пов’язано?

– Відбулися певні зміни. З 1 липня минулого року з управління соціального захисту до пенсійного фонду передалися додаткові послуги. Ми зараз надаємо 45 послуг, тому й черги. Керівництво промоніторило ситуацію і адаптувало роботу центрів під потреби людей. Ми тепер працюємо із сьомої ранку до восьмої вечора. Це не значить, що спеціалісти працюють по 13 годин. Є чергування: кому зручніше працювати зранку, приходить на сьому, кому у другій половині дня, виходить на роботу пізніше. Є машина, яка розвозить людей. Мені зручніше зранку. І скажу, що о сьомій вже є відвідувачі.

– У вас жива черга за отриманням талонів. І отримати їх допомагає співробітниця. Чому не самі громадяни?

– У зв’язку з тим, що багато послуг, люди не можуть самостійно зорієнтуватися, що натиснути в терміналі. Тому ми допомагаємо. До речі, щоб не сидіти в черзі по кілька годин, можна зареєструватися на порталі Пенсійного фонду, записатися на певний час і прийти.

Звісно, бувають збої у програмі, коли велике навантаження на систему. І під час повітряної тривоги ми не ведемо прийом громадян. До цього люди ставляться із розумінням.

І ще щодо черги. Учасників бойових дій ми приймаємо позачергово.

– Які послуги, крім призначення пенсії, ви надаєте?

– Це перерахунок пенсії, видача всіляких довідок та пенсійних посвідчень, отримання субсидій, пільг, страхових виплат, оформлення допомоги на поховання. Крім цього ми надаємо консультації та роз’яснення чинного законодавства.

– Багато людей в черзі сказали, що звертаються стосовно перерахунку пенсій.

– З 2019 року щорічно з 1 березня відбувається індексація пенсій. В залежності від розміру пенсії додається певна сума. Взагалі з 1 січня збільшився прожитковий мінімум, відповідно збільшився розмір мінімальної пенсії. Було 2361, зараз 2595 гривень.

– Кожен громадянин України має право на пенсію?

– У 2017 році відбулася пенсійна реформа. Вона передбачає вихід на пенсію не раніше 60-ти років при наявності певного стажу. Наприклад, людина народилася в 1966 році, в цьому році вона може йти на пенсію. Але стаж має бути не менше 33 років. Якщо цього стажу немає, пенсії не буде. Наступного року стаж повинен бути вже 34 роки. З 2028 року обов’язковий загальний стаж для всіх має бути 35 років.

Інколи громадяни кажуть, що в особистому кабінеті висвітлюється лише страховий стаж. Так, страховий стаж рахується з 1 липня 2004 року. А попередній рахується по трудовій книжці. Туди входять роки навчання на денній формі та служба в армії. Буває, що людина почала навчатися, пішла в армію, потім продовжила навчатися. В такому випадку ми просимо надати довідку про роки навчання.

А взагалі з 1998 року враховується сплата податків. Інколи в трудовій книжці написано, що людина працювала, а підприємство не платило податки. Ці роки в стаж не враховуються.

– Раніше обирали зарплату за п’ять років, щоб розмір пенсії був більшим. Зараз такого немає?

– Є таке. Якщо людина працювала на підприємстві до 2000 року, мала високу зарплату, може обрати п’ять років. Деякі організації або підприємства здали документи в архів. Ми радимо звертатися до архіваріуса. Він приймає в ЦНАПі.

– Правда, що ви лише приймаєте документи, а розмір пенсії визначається в будь-якій іншій області?

– Так, дійсно. Я вже казала, що документи можуть прийняти в будь-якому сервісному центрі. Ми все перевіряємо, підказуємо, роз’яснюємо. Все скануємо, пакет документів відправляємо на перевірку. І щоб запобігти корупційним діям, справа потрапляє на перевірку до експертів з різних областей України.

– Як з призначенням пенсії пов’язані додатки до дипломів?

– З 1991 року держава Україна почала видавати пластикові дипломи, де зазначено лише коли людина закінчила навчання. Ми рекомендуємо надати додаток (вкладиш), де написано, коли людина почала навчатися і коли закінчила. Ці роки зараховуються до загального стажу.

– Законодавство змінюється, багато нових розпоряджень, постанов. Як ви адаптуєтеся в цьому? Вас навчають?

– Нас багато чому навчають. І як декларації заповнити, і етиці поведінки державного службовця. Наше керівництво влаштовує корисні вебінари, семінари. В обласному управлінні є відділ методології, який нам все підказує, роз’яснює. Ми постійно вчимося. Багато питань, пов’язаних з ВПО. В минулому році ідентифікували пенсіонерів. Зараз багато звертаються з приводу сканування трудових книжок.

– Складно уявити, що повинна знати і вміти людина, яка влаштовується на роботу в сервісний центр.

– Повинна бути вища освіта і вміння комунікувати з людьми. В нас є певні правила, яких ми дотримуємося. Наприклад, бути привітними, звертатися з посмішкою, не підвищувати голос. Відвідувачі різні, буває, що скаржаться, не без цього. Але переважна більшість дякує.

– Чому у вас не працюють чоловіки?

– Ну чому немає? В першому сервісному центрі є. Жіночий колектив – це не правило. Мабуть, просто не хочуть, вважають, що це жіноча робота. Стать не має значення. Головне – бути відповідальним і обізнаним.