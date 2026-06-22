На лікування в Польщу

Виявляється, під час війни підсудному змотатися за кордон – що на Критий ринок по свіжу рибу сходити. Принаймні, кропивничанину Олександрові У., обвинуваченому в шахрайстві і перешкоджанні мобілізації, вдалося з’їздити в Польщу під час судового розгляду кримінальної справи. Повернувшись, повідомив судові, що відлучався з України на лікування. Cуд постановив узяти його під варту.

Обвинувальний акт стосовно Олександра У. лежить у Фортечному райсуді з грудня 2024 року. З деяких ухвал, опублікованих у реєстрі судових рішень, видно, що саме йому інкримінується.

В ухвалі слідчої судді Подільського районного суду Кропивницького Катерини Юр’євої за 16 серпня 2024 року про застосування запобіжного заходу описано злочинний план, до якого начебто вдався У. Повідомляється, що він виготовляв фальшиві посвідчення, в яких значиться приватне підприємство «ТД Бастіон», до якого не мав ніякого стосунку. Також начебто надрукував фальшивку, яку назвав «витягом з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49», де зазначив, що «всі працівники ПП “ТД Бастіон” мають повноваження спеціальних військових підрозділів, що входять до Служби безпеки України, та бронювання від призову в Збройні сили України під час мобілізації строком на весь термін військового стану в Україні». Бажаючим уникнути мобілізації У. начебто продавав комплекти з псевдопосвідок працівників ПП «ТД Бастіон» та підробленого урядового розпорядження й інструктував, як поводитися при зустрічі з військовими патрулями.

У квітні 2024 року йому нібито трапився кропивничанин, якому закортіло мати такий комплект, але в якого не виявилося п’яти тисяч доларів, щоб прид­бати. Нібито домовилися про розстрочку: тисяча – одразу, решта – частинами, по сто доларів щомісяця. На початку серпня 2024 року чоловік, обзавівшись фальшивим посвідченням, навіть перевірив його в дії – пред’явив патрульним, і ті сприйняли за чисту монету. Далі нібито трапився новий клієнт, який розповів про пропозицію У. працівникам СБУ. Ті затримали підозрюваного увечері на СТО в Кропивницькому. Це сталося 15 серпня 2024 року одразу після того, як він нібито узяв пакунок з чотирма тисячами доларів. Точніше, з папірцями, схожими на долари, – справжніх в СБУ не знайшлося.

Нагрянувши до підозрюваного додому, правоохоронці начебто знайшли купу дивовижних паперів і речей: посвідчення радника президентської адміністрації, кліше гербової печатки з написом «Адміністрація Президента», кліше печатки із зображенням підпису, схожого на президентський, тексти урядових розпоряджень, довіреність про уповноваження на «вирішення питань, що стосуються призову на військову службу».

15 серпня 2024 року працівники СБУ повідомили У. про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Наступного дня його привезли в Ленінський (нині Подільський) районний суд, щоб слідчий суддя визначив запобіжний захід. Прокурор запропонував зачинити підозрюваного в слідчому ізоляторі. Той висловився категорично проти. Розповів, що займається сільським господарством, має 500 га угідь вартістю 100 мільйонів гривень, очолює благодійний фонд, печеться про дитсадки і школи, багаторазово нагороджувався похвальними грамотами і дипломами. Охарактеризував себе як заможну, самодостатню людину. Мовляв, хіба можна такого в буцегарню?

Слідчий суддя Наталія Юр’єва постановила тримати У. два місяці під вартою, але дала можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі майже мільйона гривень. 3 вересня Кропивнивницький апеляційний суд змінив цей захід на особисте зобов’язання.

У ході досудового слідства вчинки Олександра У. кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних сил та шахрайство. Наприкінці 2024 року обвинувальний акт передали на розгляд у Фортечний районний суд Кропивницького.

Розбиратися в матеріалах кримінального провадження стосовно У. випало судді Фортечного районного суду Олександру Куценку. Восени 2025 року обвинувачений перестав з’являтися до суду. 3 листопада 2025 року суд оголосив про розшук У.

Поки поліція з ніг збивалася у пошуках У., він добровільно з’явився у Фортечний суд і повідомив, що їздив лікуватися в Польщу, перебував там з 19 липня по 20 жовтня 2025 року. Також заявив, що йому треба пройти повторне лікування в Кракові, просив зупинити провадження.

26 травня 2026 року Фортечний райсуд ухвалив узяти Олександра У. під варту на два місяці як порушника процесуальних обов’язків. На волю У. може вийти в разі внесення застави в розмірі всього ста тисяч гривень.

Віктор Іваненко, «УЦ».