Просто перекладав документи

Служба безпеки України викрила на корупції командира відділення взводу охорони Кропивницького РТЦК та СП Кіровоградської області, який організував схему незаконного сприяння ухиленню від мобілізації.

За матеріалами справи, 32-річний посадовець за гроші переводив облікові справи призовників до інших військкоматів, де працювали його знайомі, які «списували» клієнтів або робили їм відстрочку від служби навіть без особистої присутності «клієнта».

Співробітники СБУ задокументували 5 червня факт одержання фігурантом неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів США від двох військовозобовʼязаних чоловіків. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабаря.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб або 266 тис грн застави. Заставу підозрюваний одразу вніс. Від займаної посади його вже відсторонили.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.