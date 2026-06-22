17 лютого Кіровоградська обласна філармонія започаткувала новий суспільно важливий проєкт «Простір довіри», покликаний підтримувати Захисників і Захисниць України, ветеранів війни та членів їхніх родин, створюючи середовище для щирого спілкування, взаємної підтримки та емоційного відновлення.

20 червня у стінах філармонії відбулася вже друга зустріч у межах проєкту. Захід камерного формату було проведено за підтримки Департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації, громадської організації «Світло матерів», Управління у справах ветеранів та Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Цього дня простір філармонії об’єднав матерів загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць України.

Центральною темою зустрічі стала українська хустка – символ національної ідентичності, духовної спадщини та материнської любові, що з покоління в покоління передає генетичний код української нації. Саме тому особливий інтерес учасниць викликав майстер-клас із традиційного зав’язування української хустки, який провели народна артистка України Антоніна Червінська та голова ГО «Світло матерів» Людмила Шибіста. Кожна жінка мала змогу не лише опанувати різні способи зав’язування хустки, а й відчути її глибокий символічний зміст, тепло та силу прадавнього українського оберега.

Мистецькою окрасою заходу стали музичні твори у виконанні артистів академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни».

Одним із найзворушливіших моментів стала подія, що об’єднала всіх присутніх теплом людської уваги. Директорка Кіровоградської обласної філармонії Наталія Агапєєва привітала з днем народження учасницю проєкту «Простір довіри» талановиту поетесу Завіну Ольгу Дем’янівну. Переживши непоправну втрату сина на війні, вона знайшла в собі сили продовжувати жити та втілювати свої почуття, біль і спогади у поетичному слові. Її творчість стала свідченням незламності людського духу, безмежної материнської любові та вірності пам’яті.

Особливою честю для присутніх стала участь у заході Олександра Майорова – одного з найталановитіших фотографів Кіровоградщини, з яким обласну філармонію поєднує багаторічна творча співпраця. Сьогодні він проходить військову службу та виконує почесну місію – боронить Україну, її незалежність, свободу та майбутнє.

Атмосфера зустрічі була настільки щирою та довірливою, що ніхто не поспішав прощатися. Адже саме українська пісня має дивовижну силу єднати людей, зцілювати душу та надихати на життя. Завершення заходу стало особливо теплим: усі присутні разом співали улюблені українські пісні, знайомі з дитинства. У залі панувала справжня родинна атмосфера, наповнена щирими усмішками, душевним спілкуванням і відчуттям єдності.

Для Кіровоградської обласної філармонії такий формат роботи є новим, але надзвичайно важливим напрямом діяльності. Проєкт «Простір довіри» вже сьогодні доводить свою актуальність і необхідність, а тому обов’язково матиме продовження. Попереду – нові зустрічі, творчі ініціативи та заходи, спрямовані на психологічну підтримку, ментальне відновлення та зміцнення людських зв’язків для тих, хто найбільше потребує уваги, розуміння та турботи.

Анна Гасленко.