Не використовувати публічно!

Кропивницька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, що створений та/або використовується за допомогою російської мови в будь-яких формах на території Кропивницької міської територіальної громади, на 44 засіданні дев’ятої сесії міської ради.

За поясненням заступниці начальника управління культури Нелі Чорної, рішення міської ради «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Кропивницької міської громади» розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від держави-агресора, яка використовує російську мову як інструмент гібридного впливу на свідомість, ідентичність та систему цінностей українського суспільства та намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті. Це рішення надає можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та допоможе подолати наслідки тривалої русифікації, що відповідає публічному інтересу захисту національної безпеки, гідності та пам’яті жертв російської агресії.

Цим рішенням Кропивницька міська рада запроваджує заборону на території Кропивницької міської територіальної громади:

– публічного відтворення аудіовізуальних творів, фонограм, музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо-/відеоматеріалів російською мовою у публічних місцях (території загального користування, ТРЦ, заклади торгівлі, кафе/ресторани, транспорт тощо);

– організацію та проведення розважальних, концертних, клубних, театральних та інших публічних заходів із використанням російськомовного культурного продукту;

– публічну популяризацію, промоцію та розповсюдження російськомовного культурного продукту під час масових заходів, у комунальних закладах культури, публічних закладах всіх форм власності, закладах освіти, спорту, дозвілля тощо.

Дія цього рішення не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Відповідальність за використання мови держави-агресора на території Кропивницької міської територіальної громади настає відповідно до чинного законодавства України. У разі порушення вимог законодавства щодо функціонування державної мови або вчинення дій, що суперечать встановленим нормам, винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.