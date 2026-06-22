World Cup 2026: не все так і погано

Перед початком футбольного чемпіонату світу були побоювання, що цей турнір в багатьох аспектах через велику кількість учасників, дуже дорогі білети, великі відстані між містами, де відбуватимуться матчі, еміграційні заборони тощо стане абсолютно провальним. Та перший тур світової першості радше порадував, ніж розчарував.

Голова феєрія

У 24 поєдинках першого туру команди забили загалом 75 голів. Середня результативність склала 3,13 м’яча за гру. Це найвищий показник для стартових матчів за останні 68 років, тобто за період після чемпіонату світу 1958 року у Швеції. Лише один матч туру закінчився без забитих м’ячів (Іспанія – Кабо-Верде).

П’ять із цих 75 голів – з неприємним для їх авторів префіксом «авто», тобто забиті у свої ворота. І це при тому, що на попередньому ЧС у Катарі за весь турнір було зафіксовано лише два «самостріли». А ось на пенальті нинішній турнір, навпаки, поки що дуже скупий. У 24 стартових матчах судді лише чотири рази вказували на «позначку» (всі 4 удари були результативними). Для порівняння; на двох попередніх мундіалях 11-метрові у першому турі (у 16 іграх) призначалися аж по 9 разів (в обох випадках вдалими виявилися по 7 спроб).

Бабуся разом із мамою

Головною сенсацією став нульовий матч Іспанії проти скромного дебютанта Кабо-Верде, де 40-річний воротар острівної держави Возінья, прізвище якого перекладається як Бабуся, став національним героєм, відбивши десятки складних ударів, і за добу набрав понад 2 мільйони нових підписників у соцмережах. Маму Возіньї не пускали до США – cпочатку жінці відмовили у в’їзді. Після геройського матчу Кабо-Верде з Іспанією влада США змінила позицію і все ж пустила жінку в країну. А кількість підписників Возіньї тим часом зросла з 20 тисяч до 11,6 мільйона за два дні.

Нічийна аномалія

На чемпіонаті світу в США, Мексиці та Канаді зафіксовано унікальну аномалію. Усі чотири поєдинки, які проходили в один день, 15 червня, закінчилися без переможця: Іспанія – Кабо-Верде (0:0), Бельгія – Єгипет (1:1), Саудівська Аравія – Уругвай (1:1), Іран – Нова Зеландія (2:2). Це абсолютний світовий рекорд за кількістю нічиїх за один календарний день. Вперше і єдиний раз до цього таке траплялося рівно 68 років тому – також 15 червня 1958 року на ЧС у Швеції.

Найкращий матч

Найяскравішим видовищем став матч між збірними Англії та Хорватії, який завершився з рахунком 4:2. Англійці під керівництвом Томаса Тухеля кардинально змінили свої тактичні побудови й перетворилися на цікаву, динамічну та атакувальну команду. А хорвати, яких фахівці називали «збірна пенсіонерів», показали, що їх зарано списали з рахунків і вони ще здатні дивувати. Так що Модрич із Перішичем ще виконають свій яскравий «останній танець».

Бомбардирські досягнення

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних Чемпіонатах світу (2006 – 2026). Завдяки першому в кар’єрі хет-трику на ЧС у матчі проти Алжиру (3:0) Мессі став найстаршим футболістом, хто забивав тричі на мундіалях, а з 16 голами геніальний аргентинець зрівнявся з найкращим бомбардиром в історії турнірів – німцем Мірославом Клозе. Забивши два голи у ворота Сенегалу (3:1), Кіліан Мбаппе став одноосібним найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, довівши свій рахунок до 58 голів. Також французький бомбардир перевищив показник співвітчизника Жюста Фонтена (13 голів) на чемпіонатах світу й до абсолютного рекорду Міро Клозе та тепер вже й Мессі молодому голеадорові залишилося два результативні удари.

Дивні дебютанти

Острів Кюрасао з населенням трохи більше ніж 150 тисяч людей став найменшою нацією за всю історію, яка пробилася на ЧС. Попри поразку від Німеччини (1:7), їх гравець Лівано Комененсія забив гол, який зробив Кюрасао найменшою країною-автором голу на світових чемпіонатах.

Рекордна відвідуваність

Ігровий день першого туру (матчі Франція – Сенегал, Аргентина – Алжир, Австрія – Йорданія та Ірак – Норвегія) зібрав на стадіонах разом 281 223 вболівальники. Це найвідвідуваніший день в усій історії чемпіонатів світу.

Легендарний стадіон «Ацтека» у Мехіко став першою ареною на планеті, яка приймає матчі вже третього Чемпіонату світу (після 1970 та 1986 років).

Фейл туру

Мурата Екрема Чімена, який коментував матчі чемпіонату світу 2026 року на турецькому телебаченні, звільнено керівництвом каналу TRT. Чімен коментував матч першого туру чемпіонату світу-2026 між Іраном і Новою Зеландією, в якому Іран грав у білій формі, а Нова Зеландія – у чорній. Чімен же протягом стартових 5 хвилин коментував матч так, ніби все навпаки. Лише після того, як у кадр крупним планом потрапив форвард іранців Мехді Таремі, коментатор виправився. Фейл Чімена викликав хвилю критики та насмішок у мережі, і керівництво державного телеканалу TRT вирішило його звільнити.

Мексикансько-корейська дружба

Фанати з Мексики та Південної Кореї влаштували справжній карнавал на вулицях мексиканських міст. Вони разом співають пісні, діляться їжею та танцюють під Gangnam Style у барах. Ця унікальна дружба тягнеться ще з ЧС-2018, коли корейці своєю перемогою над Німеччиною допомогли Мексиці вийти з групи.

Футбольний коп

Героєм соцмереж несподівано став американський поліцейський, який буквально підірвав натовп уболівальників збірної Шотландії своїми футбольними навичками просто посеред вулиці в Бостоні.

Американець почав упевнено набивати м’яч, після чого продемонстрував серію ефектних фінтів і трюків, які могли б не засоромити навіть професійного футболіста. Відео моменту швидко розлетілося соціальними мережами та набрало тисячі переглядів.

Гусак-вболівальник

На вулицях Мехіко місцеві жителі помітили домашнього гусака, якого господарі вирішили одягнути у форму збірної Мексики.

Незвичайний уболівальник швидко привернув увагу перехожих, а фотографії та відео з пернатим фанатом миттєво розлетілися соціальними мережами.

Чистота понад усе

Знаменитий гравець в американський футбол Джейміс Вінстон здивував усіх, коли після гри приєднався до японських уболівальників, які традиційно прибирали за собою після матчу. Разом із ними американський зірковий прибиральник збирав сміття та порожні склянки на трибунах стадіону, підтримавши відому японську традицію чистоти.

Сатисфакція за відсторонення

ФІФА виплатить повний гонорар сомалійському арбітру Омару Артану, попри те, що він пропустить чемпіонат світу-2026 через заборону на в’їзд до США. Про це повідомило видання BBC. Омар Артан прибув до Маямі для виконання суддівських обов’язків на ЧС-2026, однак його затримали прикордонні служби. Арбітр провів 11 годин на допиті в аеропорту, і зрештою йому відмовили у в’їзді до США. За словами представника американської влади, рішення пов’язане зі «зв’язками з підозрюваними в причетності до терористичних організацій».

Попри те, що Артан не візьме участі у турнірі, у ФІФА підтвердили, що він отримає повну суму гонорару за чемпіонат світу-2026. Зазвичай арбітри дізнаються точний розмір виплати лише після завершення змагань.

Артан – рефері ФІФА з 2018 року , 2025-го його визнали найкращим арбітром Африки. Попри інцидент, арбітра запросили обслуговувати матч Суперкубку УЄФА між ПСЖ та «Астон Віллою» 12 серпня в Зальцбурзі.

Погодні аномалії

У Г’юстоні офіційна фан-зона ФІФА перетворилася на важке випробування. Через неймовірну спеку та вологість у перший же день понад 20 вболівальників звернулися по медичну допомогу з тепловими ударами, а чотирьох довелося госпіталізувати. Організаторів жорстко розкритикували за відсутність тіні та кондиціонерів на відкритому повітрі.

Франція – чемпіон?

Суперкомп’ютер британської аналітичної компанії Opta змінив прогноз щодо переможця ЧС-2026 з футболу після першого туру групового етапу. Тепер Opta вважає збірну Франції головним фаворитом турніру. За даними суперкомп’ютера, французи перемогли в 15,73% із 10 тисяч симуляцій чемпіонату.

До початку турніру Opta називала головним фаворитом збірну Іспанії (16,1%), тепер же іспанці посідають четверте місце з ймовірністю перемоги на турнірі (12,08%). Друге місце за версією суперкомп’ютера посідає збірна Англії, її шанси оцінюються як 12,33%. Шанси на трофей чинного чемпіона – збірної Аргентини – оцінюються як 12,28%.