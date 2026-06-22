З прапорами і квітами минулого тижня зустріли на Кіровоградщині визволених з російського полону Армена Оганесяна та Руслана Іванова.

Армен Оганесян родом з Кіровоградщини. Брав участь в АТО на сході країни. Коли почалася велика війна, служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. 12 квітня 2022 року опинився в полоні. Це сталося в Маріуполі. Перший рік Армена вважали зниклим безвісти, хоча близькі бачили відео з ним у російських пабліках. У травні 2026 року родина отримала повідомлення про повернення Армена на підконтрольну Україні територію, а згодом і побачилася з ним у реабілітаційному закладі.

Про Руслана Іванова відомо, що він родом з Херсонщини, у полоні опинився 2022 року, воюючи у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

19 червня цього року Армен Оганесян та Руслан Іванов прибули поїздом у Знам’янку, де їх зустріла численна громадськість. Згодом їх вітали у Кропивницькому, зустріч відбулася біля Калини надії (металева інсталяція поряд із ЦНАПом). У Кропивницькому продовжиться реабілітація визволених військових.