Павел Штутман: «Люди с низкой социальной ответственностью садятся на бюджетные потоки»

Почему работодатели настойчиво пытаются привезти в Украину новые системы образования, чем их не устраивает существующее положение вещей с подготовкой кадров, причем здесь выставка «АгроЭкспо» и что нового мы увидим там в этом году – на эти вопросы в интервью «УЦ» ответил известный промышленник с Кировоградщины Павел Штутман.

На прошлой неделе наш собеседник выступил одним из докладчиков на конференции «Профессиональное образование и подготовка рабочих кадров», прошедшей в Киеве с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра образования Лилии Гриневич в рамках одного из проектов Европейского фонда образования. С прошлого месяца Штутман входит в состав созданной приказом министра образования рабочей группы по разработке концепции подготовки специалистов в высшем образовании по дуальной системе. Также он возглавляет областную комиссию, которая должна изучить, дословно, «положение вещей с обеспечением экономики области кадрами инженерно-технических и рабочих профессий» и, очевидно, наработать предложения по улучшению этого самого положения вещей.

Немецкую дуальную систему, где половину времени учебы студент проводит на лекциях и семинарах, а другую половину работает по получаемой специальности на предприятии, работодатели уже некоторое время продвигают на всех уровнях. Один из промежуточных результатов – начавшееся движение в министерстве, благословившем старт украинского проекта.

– В Штутгарте огромный дуальный университет, 34 тысячи студентов, - приводит пример Штутман. – Они учатся и одновременно работают в разных компаниях, получая при этом ту же академическую нагрузку в часах, что и на «обычной» дневной форме. Преподаватели стараются максимально приблизить обучение к требованиям предприятий. После окончания университета больше 90% выпускников остаются работать там же. Это достаточно сложный проект – процесс нужно организовать, и те, кто будет его организовывать, должны хотеть это делать. И сами молодые люди, и работодатели должны осознать необходимость в нем. Современный мир развивается очень стремительно, и в течение нашей трудовой деятельности знания могут обновляться на 50, а то и на 70-80 процентов. Нужны другие подходы в образовании, изменения в понимании того, зачем оно вообще нужно.

Зачем это нужно

Максимальная «заточенность» программ под нужды экономики с гарантией будущего трудоустройства – не единственное преимущество системы. Украинских студентов будут привлекать гривней уже на первых порах учебы в ПТУ или университете.

– Дуальная система дает возможность получить образование молодым людям, родители которых не могут нести все расходы, связанные с обучением, - поясняет наш собеседник. – Студент работает, получает деньги и, как правило, получает еще и стипендию от предприятия в тот период времени, когда он учится. Он финансово самостоятелен во время учебы.

Созданная министерством группа, куда вошли чиновники уровня от замминистра и ниже, представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и т. п., должна будет изучить уже проверенную в Европе модель и подготовить «дорожную карту» по внедрению системы высшего дуального образования в Украине. Выходить к власти с настолько масштабными инициативами работодателей сегодня толкает жизненная необходимость.

– У нас ситуация с инженерными кадрами на сегодня сложилась катастрофическая, - говорит Штутман. – На 1 января 2017 года мы по группам компаний «Эльворти» и «Гидросила» имели дефицит в 166 человек. Этот дефицит увеличивается, мы сегодня пытаемся найти специалистов, привлекаем «Киевский политехнический институт», харьковский авиационный. Из кировоградской летной академии мы взяли 4 человека в 2014 году, в 2015-м – одного человека и двух – в 2016-м. Хотя эти вузы не готовят специалистов нашего профиля – выпускают инженеров-ремонтников и диспетчеров, которых мы привлекаем как логистов. В то же время из профильного Центральноукраинского национального технического университета (бывший КНТУ. - Авт.) в 2014 году мы взяли 3-х человек, в 2015-м – ни одного и в 2016-м – только одного. Это не потому, что мы не хотим, наоборот, мы ищем инженеров и всех, кто приходит к нам, «обхаживаем», чтобы они оставались. Но, к сожалению, нынешний учебный процесс в вузе не обеспечивает нам приток инженерных кадров. Невзирая на то, что в ЦНТУ, по данным Министерства образования, учится 3552 человека, из них 2778 – на дневной форме обучения, и 1732 – это госзаказ. Государство выделяет средства для того, чтобы обеспечить экономику области инженерными и другими кадрами, но, к сожалению, сегодня мы этого не видим. Есть негативные сигналы по поводу учебного процесса или его отсутствия. Наши кадровые службы провели подсчет студентов, которые заходят в университет утром, когда начинаются занятия, – с 7:30 до 8:15. Так вот, 28 марта зашло 270 человек, 29 марта – 217, 30 марта – 271, еще раз повторю, из 2778, которые учатся на дневной форме, – 10 процентов. Был бы у нас в регионе хороший технический университет, мы за год организовали бы там дуальную систему.

С подготовкой рабочих тем временем все двигается быстрее. Совместный проект Кировоградского высшего профессионального училища № 4 и машиностроителей областного центра – на финальной стадии реализации. Рабочих, готовых работать на современных компьютеризованных станках, в училище готовят для завода «Эльворти», они уже сегодня там работают и получают зарплату. Переход на новый уровень сотрудничества происходит прямо сейчас.

– Сегодня будущее определяется образованием – причем как будущее каждого отдельного человека, так и государства, общества в целом. В сложном, высокотехнологичном современном мире невозможно сделать карьеру без образования. За исключением, может быть, тех случаев, когда люди с низкой социальной ответственностью «садятся» на бюджетные потоки, - уверен Штутман.

При чем здесь «АгроЭкспро»?

Вопросу повышения качества образования здесь, на Кировоградщине, с первого года уделялось немалое внимание в рамках еще одного большого проекта, связанного с именем Павла Штутмана, – крупнейшей в стране агротехнологической выставки, которая в 2017-м пройдет уже в пятый раз.

– Около 20 высших учебных заведений принимают участие – лидер практически всех вузовских рейтингов «Киевский политехнический институт», НУБИП – это классика аграрного образования и ряд других, - рассказывает он. - Молодые люди из районов Кировоградщины получают возможность приехать и поговорить с их представителями напрямую, получить информацию и разобраться. Для большинства из них, особенно тех, кто живет в сельской местности, непросто объехать всю страну, чтобы принять решение, где учиться. Поэтому нужны такие площадки. В этом году вузов однозначно будет больше, кроме того, мы планируем провести в рамках выставки образовательный форум, в первую очередь касающийся подготовки кадров для аграрного сектора. Сегодня, к слову, по той информации, которую я получаю, в области не хватает и квалифицированных агрономов.

В целом, по словам нашего собеседника, хотя о составе участников «АгроЭкспо-2017» говорить пока рано, ее организаторы постоянно расширяют полезную площадь.

– Я только вчера был там, мы приняли очередное решение, - говорит Штутман. – Когда-то место, где проводится выставка, было большой строительной площадкой, строили заводские корпуса. Все было перерыто, где-то заложили коммуникации, где-то нет, со временем там образовалась просто большая свалка стройматериалов. Мы шаг за шагом все это приводим в порядок и добавляем площади. В этом году точно будет больше 100000 квадратных метров экспозиций. Будем увеличивать животноводческую экспозицию, достраиваем павильоны, возможно, будет аукцион крупного рогатого скота. Во всем этом есть потребность – если по сельхозтехнике, посевному материалу, земледельческим технологиям в Украине есть еще выставки, то по животноводству все очень ограничено или формально. Будем надеяться, что этот блок у нас будет развиваться, и это будет существенным толчком для развития отрасли на Кировоградщине и в целом по стране.