По “методу Чуковского”

Мытьё стен и разметка дорог в исполнении городской управы

к визиту председателя правительства…

Это мне напомнило узбекскую гостеприимность времён Шарафа Рашидовича Рашидова…как Рашидов принимал первое лицо государства того времени…

Это не только встреча и обещание увеличить сбор хлопка в несколько раз, а это тысячи людей, которые в экстазе кричали “Добро пожаловать, дорогой Леонид Ильич!”… 😀

Времена меняются, а стены всё продолжают мыть, белить и красить…

Всё-таки любят у нас городе чистоту и порядок… 😀

“Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А нечистым

Трубочистам –

Стыд и срам! Стыд и срам!” © К.Чуковский “Мойдодыр” 😀

Александр Кочин Блогер