По “методу Чуковского”

Мытьё стен и разметка дорог в исполнении городской управы
к визиту председателя правительства…
Это мне напомнило узбекскую гостеприимность времён Шарафа Рашидовича Рашидова…как Рашидов принимал первое лицо государства того времени…
Это не только встреча и обещание увеличить сбор хлопка в несколько раз, а это тысячи людей, которые в экстазе кричали “Добро пожаловать, дорогой Леонид Ильич!”… 😀
Времена меняются, а стены всё продолжают мыть, белить и красить…
Всё-таки любят у нас городе чистоту и порядок… 😀
“Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам –
Стыд и срам! Стыд и срам!” © К.Чуковский “Мойдодыр” 😀
Александр Кочин
Блогер