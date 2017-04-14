Руйнівники міфів

Существует легенда, что после обрезки дерево начинает бурно расти и становится пышным и красивым. Вверху – ряд каштанов по улице Соборной (50 лет Октября), обрезанных два года назад. Внизу – дерево на другой стороне этой же улицы, случайно ускользнувшее от взора безумных озеленителей нашего города.

Оба кадра сняты в один день, с разницей примерно в 10 минут.