Руйнівники міфів

Существует легенда, что после обрезки дерево начинает бурно расти и становится пышным и красивым. Вверху – ряд каштанов по улице Соборной (50 лет Октября), обрезанных два года назад. Внизу – дерево на другой стороне этой же улицы, случайно ускользнувшее от взора безумных озеленителей нашего города.
Оба кадра сняты в один день, с разницей примерно в 10 минут.
Павел Волошин
Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.