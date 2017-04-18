Рожденный брать давать не может

В бурном потоке важнейших событий и информационных поводов минувшей недели трудно выхватить главное – оно может проявиться и завтра, и через полгода, и через пять лет. Поэтому остановимся на том, что режет глаз и слух.

Гордиться нечем: Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки в исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young. Следом за нами в первой десятке рейтинга находятся Кипр, Греция, Словакия, Хорватия и Кения. Наименее коррумпированными странами оказались Дания, Норвегия и Финляндия. Еще недавно, в 2015 году, Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.

За державу обидно, конечно, хотя, по большому счету, для нас с вами ничего нового. Даже те, кто безвылазно живет в спальных микрорайонах облупленных девятиэтажек или днями не разгибается на частных подворьях, до отвращения начитались и насмотрелись на столичных и местных «чемпионов» по электронному декларированию. Воруют, гады. Массово и нахально. Так воруют, что еще чуть-чуть – и красть в Украине будет нечего, кроме траншей МВФ.

Впрочем, в этой истории с рейтингом наиболее замечательной была реакция власти в лице премьер-министра. «А чего это мы первые? Пускай объяснят, за какие заслуги», - возмутился Владимир Борисович. Ох, не по адресу обратился г-н Гройсман. Мог бы спросить у своих подчиненных. Хотя они наверняка не захотят огорчать своего эмоционального руководителя. Ну тогда – у подчиненных генпрокурора Юрия Луценко. Например, у заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса. Которого на днях уволили за ложь в декларации – забыл, бедняга, в анкете указать авто премиум-класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, принадлежащее его 85-летней бабушке. Или у бывших заместителей кировоградского областного прокурора. Одного тоже выгнали за недостоверную информацию в декларации, а второго – за взятку.

Такие вот штатные борцы за первое место в мировом рейтинге. Не зря люди говорят, что война с коррупцией в Украине все больше напоминает рыбалку на канале «Охота и рыбалка»: поймали, показали, отпустили. А есть еще и нештатные. Недавно были обнародованы суммы грантов, на которые наши «борцуны» чуть было не победили ржавчину общества. Очень нехилые деньги, доложу я вам. Десятки миллионов долларов, за которые теперь придется отчитываться, и не только перед американцами. Прикиньте, это реально высший пилотаж: разворовать деньги, выделенные на борьбу с коррупцией…

И еще о деньгах. Точнее о решении уйти в отставку хозяйки Медной горы – главы НБУ Валерии Гонтаревой. За три года ее успело возненавидеть почти все взрослое население страны. Редко какая женщина добивалась такого успеха!

Гонтарева запомнится украинцам тройной девальвацией гривни, банкопадом, приватизацией «Привата» и постоянными слухами о ее участии в выведении сотен миллиардов то ли гривен, то ли баксов за кордон.

Но уходит Гонтарева с достоинством. Пока, во всяком случае. Говорит, реформы провела, миссию выполнила. И дерьма от политиков, активистов и пострадавших вкладчиков нахлебалась досыта. А все эти разговоры об украденных миллиардах – ищите, деньги всегда оставляют следы. Показательно, что курс доллара на уход «мамки» не отреагировал. Надеемся, что и новый глава НБУ его не обрушит. Но это дело туманного будущего. Зато одно можно сказать совершенно точно: нынешнее поколение украинцев доллар по 8 забудет не скоро…