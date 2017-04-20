У Новоукраїнському районі відкрили сонячну електростанцію (ФОТО)

У селі Іванівка Новоукраїнського району ввели в дію другу сонячну фотоелектростанцію потужністю понад 3 тис. кВт.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Вартість робіт із будівництва об’єкта та приєднання його до електромережі склала 104 млн грн., загальна площа електростанції – шість гектарів. Інвестором будівництва стало місцеве фермерське господарство «Омельяненко».

За словами керівника підприємства Сергія Омельяненка, в години пік електростанції «Іванівка» та «Іванівка-2» здатні забезпечити надходження до електромереж близько 4 тис. кВт екологічно чистої сонячної електроенергії.

У відкритті фотоелектростанції взяв участь голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Він привітав із подією присутніх на відкритті жителів села та високо оцінив діяльність Сергія Омельяненка.

«Сьогодні ми бачимо яскравий приклад інвестування – понад сто мільйонів гривень вкладено не просто у нову сучасну електростанцію, ці кошти стали частиною енергетичної незалежності України», – наголосив голова облдержадміністрації.

Він також сказав, що останніми роками в області реалізували вже низку енергетичних проектів, зокрема це сонячні електростанції «Іванівка» та «Іванівка-2», міні-ГЕС на території Гайворонського, Новоархангельского, Голованівського районів тощо.

Прокоментував подію й Сергій Омельяненко. Він щиро подякував за підтримку Сергію Кузьменку, адже під час роботи виникало чимало ситуацій, коли на заваді будівництву ставали необґрунтовані чиновницькі рішення. За його словами, саме завдяки втручанню голови облдержадміністрації проект вдалося довести до логічного завершення.