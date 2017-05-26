У Кропивницькому вручатимуть «Народних героїв» (СПИСОК)

9 червня урочиста церемонія нагородження недержавним орденом «Народний герой України» відбудеться у Кропивницькому.

Про це йдеться у відповідній спільноті у «Фейсбуці», передає кореспондент «УЦ».

На публічне обговорення виносяться імена героїв, яких обрала нагородна рада. якщо за два тижні не будуть наведені аргументи та думки з приводу кандидатів, після нагородження слова «ви зробили помилку, нагородили не того» не приймаються. саме зараз є можливість висловитися.

Кандидати, обрані нагородною радою

– Марк Пославський, батальйон «Донбас». Посмертно;

– Юрій Олефіренко, 73-й центр. Посмертно;

– Катерина Носкова, 17 батальон 57 бригади. Посмертно;

– Андрій Ільїн, 17 батальйон 57 бригади. Посмертно.

Живі герої:

– Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі, командир першої окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор»;

– Володимир Регеша, друг Санта. Добровольчий підрозділ «Санта»;

– Владимир Шлюхарчук, 11 бригада армійської авіації;

– Іскандер Мамедов, третій полк спецпризначення;

– Руслан Пустовойт, розвідник 54 бригади;

– Микола Мушинський, друга рота першого батальйону 72 бригади;

– Анатолій Роєнко, 34 батальйон 57 бригади;

– Дмитро Пархоменко, батальйон «Кривбас», лікар.

На церемонію приїдуть герої, які через різні обставини не могли отримати свої нагороди раніше: Володимир Голованюк, 27 реактивний полк; Василь Васянович, друг Шуруп, п’ятий батальйон Української добровольчої армії; родина Андрія Кулягіна, танкіста 93 бригади.

Церемонія відбудеться 9 червня у академічному обласному музично-драматичному театрі ім. М. Кропивницького. Адреса: Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 4. Вхід вільний.